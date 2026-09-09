Estados Unidos continental experimentó su verano más cálido desde que se iniciaron los registros hace 132 años, afirmó el miércoles la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

El verano meteorológico, definido entre los meses de junio a agosto, alcanzó una temperatura promedio de 23.6 grados Celsius (°C), superando los registros previos de 1936 y 2021, en 0.2ºC.

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España vivió su verano más cálido desde que hay registros

En Europa, España vivió su verano más cálido desde que hay registros, con una temperatura media de 24.5 °C, tres décimas por encima del verano de 2025, que detentaba hasta ahora el récord, informó este miércoles la agencia estatal de meteorología Aemet.

"El verano de 2026 (compuesto por los meses de junio, julio y agosto) ha sido el más cálido de la serie histórica en España, que arranca en 1961", indicó en su página web la Aemet, que detalló que el país sufrió 61 días de ola de calor, "más que en ningún otro año".

En primera línea del cambio climático, España experimentó en los últimos años olas de calor cada vez más frecuentes y prolongadas, con temperaturas que a menudo superan los 40ºC.

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"La persistencia de las condiciones de calor extremo" fue la tónica en el verano que recién acabó, según la Aemet, que contabilizó cuatro olas de calor para un total de 61 días, lo que superó con creces el récord hasta este momento, los 41 días de 2022.

"Los 10 veranos más cálidos de la serie histórica se han producido en el siglo XXI, y siete de los ocho más cálidos, desde 2015", destacó el ente público.

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Más de cinco mil muertes atribuibles al calor fueron registradas en España entre el 1 de junio y el 31 de agosto, un récord para este periodo, informó a principios de septiembre el Instituto de Salud Carlos III.

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ss/mcc