Algeciras. La Policía española desarticuló en Algeciras (sur) una organización que introdujo en España grandes cantidades de hachís procedente de Marruecos utilizando “narcodrones” fabricados de forma artesanal en Ucrania, con capacidad para portar paquetes de 10 kilos de peso.

Tras una investigación que se inició este año, la Policía detuvo a 10 personas vinculadas con esta red, siete de las cuales han ingresado ya en prisión.

Los “narcodrones”, con capacidad para transportar más de 10 kilos de hachís en cada vuelo y con una autonomía suficiente para cruzar el Estrecho de Gibraltar -que separa España de África-, fueron fabricados en Ucrania de forma artesanal y, posteriormente, trasladados por carretera hasta el sur español.

Lee también Lituania financiará la producción de drones ucranianos de largo alcance; gastará 0.25% de su PIB en la seguridad de Ucrania

Eran operados por individuos de países del este de Europa que alcanzaban acuerdos con organizaciones criminales locales asentadas en la zona del Campo de Gibraltar y la Costa del Sol (sur) para poner a su disposición este servicio de transporte aéreo de estupefacientes.

Durante la investigación, bautizada como "Operación Ciclón“, se constató que una organización habría tratado de enviar hasta mil kilos de hachís sirviéndose de este método.

Los responsables de la investigación explicaron este jueves que la organización estaba liderada por un hombre de nacionalidad ucraniana, experto en el uso y en la fabricación de las aeronaves de ala fija.

Lee también Hallan 6 cuerpos con huellas de tortura en carretera de Tamaulipas; reportan ataque con drones a agentes de la Guardia Estatal

Hasta una tonelada de droga habría sido ingresada a España con drones

El chasis de estas aeronaves no tripuladas, con aspecto de aviones de aeromodelismo, está compuesto principalmente de corcho y madera, y tiene una batería con una autonomía suficiente para cruzar el Estrecho, ida y vuelta, sin aterrizar, con más de 10 kilos de hachís.

Desde que comenzó la investigación, en enero de este año, la Policía estima que la organización habría introducido en torno a una tonelada de hachís empleando este método.

En días con condiciones meteorológicas favorables, han explicado, podrían realizar de cinco a 10 vuelos en una noche.

Lee también Zelensky pide más sistemas de defensa antiaérea para Ucrania; tras ataques aéreos de Rusia con bombas, drones y cohetes

A pesar de ese volumen de tráfico, los agentes solo han intervenido 30 kilos de hachís.

No es la primera vez que las redes del narcotráfico de la zona usan medios de transporte no tripulados. En 2022 ya se interceptó un “narcosubmarino” no tripulado y el pasado año fueron detectados drones utilizados para introducir droga en una cárcel de Algeciras (sur).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc