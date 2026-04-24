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La policía estatal de podrá detener y expulsar del país a las personas que sospeche están en de manera irregular, según un fallo emitido hoy por un Tribunal de Apelaciones.

La corte permitió este viernes la entrada en vigor de una ley, conocida como SB4, que había sido aprobada por la legislatura estatal en 2023 y que estaba en pausa después de que varias organizaciones en defensa de los presentaron demandas para frenarla.

En el fallo, el tribunal dictaminó que las organizaciones no tienen derecho procesal para presentar esta demanda.

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La norma tipifica como un crimen estatal, con condena de hasta seis meses de cárcel o 20 años para personas reincidentes, la entrada irregular desde .

Esta ley da el poder a las autoridades estatales para arrestar y retener a las personas que sospechen hayan incurrido en este delito y permite que los jueces del estado ordenen la expulsión de a territorio mexicano.

Las organizaciones que demandaron la norma, entre ellas las y Las American Immigrant Advocay Center, alegaron ante los tribunales que la ley SB4 es ilegal porque entra en un terreno que es exclusivamente del gobierno federal, decidir quién puede entrar o no a, interfiere con el trabajo de las autoridades federales e impide que los migrantes que cruzaron de manera irregular puedan pedir asilo.

Las organizaciones también han argumentado que, cuando entre en vigor, esta ley puede llevar a que las actuén de manera discriminatoria contra las comunidades hispanas y las minorías étnicas y raciales.

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Texas aprobó la ley SB4 durante el Gobierno del expresidente (2021-2025), en medio de un aumento récord en la cantidad de personas que cruzaban la frontera sur de manera irregular y un enfrentamiento entre Texas y la Administración demócrata.

Ahora, bajo la Administración de , los cruces en la frontera irregulares han disminuido a su punto más bajo en años y el Gobierno emprende en cambio una campaña de arresto masivo de inmigrantes al interior del país.

La ley SB4 entrará en vigor en un momento en el que el gobernador Greg Abbott ha presionado a las principales ciudades del estado (entre ellas Houston, Dallas y Austin)para que no limiten la colaboración entre la policía local y el, ante el rechazo de la ciudadanía a las políticas de "mano dura" del Gobierno Trump.

En el último año, los arrestos de migrantes que no tienen antecedentes penales se han disparado un 770 %, mientras que las detenciones en la vía pública aumentaron más de un mil por ciento, según un análisis del proyecto Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley.

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