“Enough is Enough”: Surge campaña en Reino Unido para exigir acciones frente al alza de precios

La furia de los británicos en el Reino Unido frente al alza de precios es tal que surgió ya una campaña para exigir acciones al gobierno.

“Enough is Enough” (Suficiente es suficiente), se llama la campaña encabezada por el secretario general del Sindicato Ferroviario, Marítimo y de Transporte, Mick Lynch.En la campaña participan también organizaciones comunitarias.

Los participantes reclaman aumentos salariales, una reducción en las facturas de energía, el fin de la pobreza alimentaria, viviendas asequibles y un impuesto a los ricos.

“La gente está harta de la forma en que la tratan en el trabajo. Necesitamos convertir ese estado de ánimo en una organización real en nombre de la clase trabajadora”, dijo Lynch en el video que promociona la campaña.

Los participantes afirman que convocarán a mítines, realizarán actos comunitarios, entre otras acciones, para cumplir sus demandas.

Reino Unido enfrenta a las tasas de inflación más altas desde principios de la década de 1980, y los hogares sufren el mayor golpe en sus ingresos desde que se iniciaron los registros modernos, informa el diario The Guardian. Las facturas de la energía se están disparando, al igual que el coste de la gasolina. La inflación de los alimentos se encuentra en el nivel más alto de los últimos 13 años, con 8.3%, según informó el martes la empresa de estudios de mercado Kantar.

El Gobierno ha anunciado miles de millones de libras en ayudas financieras de emergencia, pero se ha enfrentado a fuertes críticas por su gestión de la crisis del coste de la vida, ya que millones de personas luchan por permitirse lo más básico.

De acuerdo con el grupo, más de 100 mil personas se unieron a la campaña en las primeras 24 horas, lo que causó que el sitio se viniera abajo.

Enough is enough. It's time to turn anger into action.

Join the campaign to fight the cost-of-living crisis.https://t.co/1SeHcIXdMr pic.twitter.com/sVFpFpXMe1

— Enough is Enough (@eiecampaign) August 8, 2022