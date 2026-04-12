La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán mantiene un alto al fuego debido a que las partes establecieron una tregua de dos semanas para buscar un acuerdo duradero de paz con mediación de Paquistán; sin embargo, el acuerdo fue un fracaso.

De acuerdo con DJ Vance, fue por la ausencia de un "compromiso firme" iraní de renunciar a las armas nucleares. La televisión iraní IRIB aseguró que las conversaciones colapsaron por las "exigencias irrazonables" de la parte estadounidense.

El ministro de Relaciones Exteriores de Paquistán instó a Estados Unidos e Irán a mantener su acuerdo de tregua, luego de que sus negociaciones concluyeran sin un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

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Sigue a continuación el minuto a minuto de una nueva jornada en el conflicto en Medio Oriente.

Mundo 08:31 AM Trump ordena a su Armada que bloquee la navegación por el estrecho de Ormuz Donald Trump ordenó el domingo un bloqueo naval estadounidense del estrecho de Ormuz en respuesta a la "inflexible" negativa de Irán a renunciar a sus ambiciones nucleares durante las conversaciones de paz celebradas en Islamabad.

Aunque reconoció que las conversaciones en Paquistán habían ido "bien" y que "se había llegado a un acuerdo en la mayoría de los puntos", el presidente estadounidense afirmó que Teherán se había negado a ceder en la cuestión de su programa nuclear.





Mundo 08:30 AM Israel continúa con ataques en el sur del Líbano y dron sobrevuela el norte de la Becá El Ejército de Israel continuó este domingo con sus ataques contra diferentes localizaciones en el sur del Líbano al tiempo que un dron sobrevoló varias poblaciones en el norte del Valle de la Becá, según informaron medios oficiales.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) dijo que Israel atacó diferentes localidades del sur del país como Sidiqine y Maaroub, donde al menos seis personas murieron según este medio, aunque el Ministerio de Sanidad Pública libanés no ha emitido hasta el momento un comunicado al respecto.





Mundo 08:30 AM Putin se muestra dispuesto a participar en mediación en Oriente Medio durante llamada con el presidente de Irán El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó el domingo a su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, que está dispuesto a ayudar a mediar en los esfuerzos por alcanzar la paz en Medio Oriente, informó el Kremlin.

"Vladimir Putin destacó su disposición a seguir facilitando la búsqueda de una solución política y diplomática al conflicto, así como a mediar en los esfuerzos por alcanzar una paz justa y duradera en Medio Oriente", señaló el Kremlin en su comunicado sobre la conversación telefónica.





Mundo 08:29 AM Iraníes reaccionan con mezcla de decepción y desafío ante fracaso de negociaciones Los iraníes reaccionaron con una mezcla de decepción y desafío el domingo después de que las conversaciones de paz con Estados Unidos no lograran un acuerdo tras negociaciones que se prolongaron durante horas.

Funcionarios estadounidenses afirmaron que las conversaciones se vinieron abajo por la negativa de Irán a comprometerse a abandonar su programa nuclear. Funcionarios iraníes culparon a Estados Unidos sin precisar cuáles fueron los puntos de fricción.





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