En Venezuela, al menos 36 muertos y 56 desaparecidos por deslaves tras lluvias torrenciales

Al menos 36 personas murieron y 56 están desaparecidas tras producirse fuertes lluvias en la localidad de Las Tejerías, en el centronorte de Venezuela.

La cifra fue confirmada por Remigio Ceballo, ministro de Interior y vicepresidente de Seguridad Ciudadana, la tarde del lunes.

Las intensas lluvias del sábado hicieron que el caudal de cinco quebradas y pequeños ríos se desbordaran en la zona de Las Tejerías, en el estado Aragua, a unos 67 kilómetros al suroeste de la capital venezolana, Caracas.

El desborde de los ríos arrastró viviendas e inundó las calles de la localidad, arrasando con todo lo que el agua encontró a su paso.

La población se quedó sin electricidad y sin comunicaciones, pues la corriente se llevó las antenas de las operadoras telefónicas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, publicó en Twitter fotos del desastre y decretó una catástrofe natural, además de un duelo nacional de tres días, en Las Tejerías.

https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1579206628213428224

El mandatario venezolano calificó la situación como "difícil y dolorosa".

"Cinco minutos más y me ahogo"

José Santiago, uno de los sobrevivientes, le contó a la agencia de noticias AFP que pasó 40 minutos abrazado a una antena, aferrándose a la vida, mientras veía cómo el agua se llevaba varias casas a su paso, incluida la suya.

"Me atrapó el río y no hallé más recurso que montarme en la placa (techo) y me abracé a la antena", relató José, de 65 años.

"¡Volví a nacer!", exclamó.







José asegura que durante los 40 minutos que pasó abrazado a la antena sintió troncos y otros objetos que le pasaban cerca.

"Me llegó el agua aquí (al cuello), ya estaba listo (para morir), si llueve cinco minutos más me ahogo", le dijo a la AFP.

Vladimir Padrino, el ministro de Defensa del país, informó que el gobierno había desplegado en la zona fuerzas de salvamento, seguridad ciudadana, así como cuadrillas de mantenimiento y limpieza.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, aseguró que el gobierno habilitaría refugios en el estado Aragua para trasladar a todos aquellos que perdieron sus viviendas.

"Se pierde el pueblo"

Rodríguez, detalló que el "gran deslave" había provocado "pérdidas humanas" y grandes daños materiales.

"Estamos tratando de rescatar lo que podamos rescatar y desde ya extendemos nuestras condolencias a todas las personas que han perdido un ser querido".







Los equipos de rescate trabajan en Las Tejerías tras los deslizamientos de tierra.









Rodríguez también agregó que muchos comerciantes perdieron sus negocios, al igual que los campesinos vieron afectadas sus cosechas, por lo que informó que el gobierno brindaría asistencia a través de la banca pública.

Carmen Meléndez, una vecina de 55 años, le dijo a la agencia AFP: "Se pierde el pueblo. Se pierde Las Tejerías".

Las fuertes precipitaciones en las últimas dos semanas han ocasionado la muerte de más de 40 personas en diversas zonas de Venezuela, según informan organismos nacionales.

La comunidad de Las Tejerías ha sido la más afectada en el país por el patrón climático de La Niña de este año, un fenómeno meteorológico que suele causar intensas lluvias y posteriores inundaciones en el norte de Sudamérica.

