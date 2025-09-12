Jerusalén.- Un empleado palestino apuñaló a dos huéspedes de un hotel a las afueras de Jerusalén, en lo que la policía israelí describió como un ataque extremista, el segundo ocurrido en la zona esta semana.

Según la policía, el empleado salió de la cocina de un hotel en el bucólico kibutz Tzuba y apuñaló a dos huéspedes en el comedor.

Un policía fuera de servicio y el gerente del comedor del establecimiento sometieron al atacante hasta que llegaron más agentes y lo arrestaron.

Paramédicos israelíes dijeron haber evacuado a dos hombres, de aproximadamente 50 y 25 años, a un hospital cercano. Señalaron que ambos habían sido apuñalados en el torso, dejando al hombre mayor en estado crítico.

Hamas elogia agresión; arrestan a 3 sospechosos más

La policía israelí informó que el atacante era originario del área de Shuafat, en el este de Jerusalén, y que otros tres sospechosos también fueron arrestados bajo sospecha de participar en el ataque.

Hamas, el grupo islamista palestino, elogió la agresión, pero no se responsabilizó por ella.

A principios de esta semana, dos palestinos de Cisjordania ocupada abrieron fuego en una parada de autobús en Jerusalén matando a seis personas. En este caso, Hamas se atribuyó el ataque.

La guerra en la Franja de Gaza, desencadenada por el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 en Israel, ha causado la muerte de decenas de miles de palestinos y ha provocado un aumento de la violencia en Israel y Cisjordania ocupada.

