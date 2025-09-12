Más Información

Embajada de China pide a México actuar con cautela y pensar dos veces medida arancelaria a automóviles ligeros

Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"

Narcoinfluencers en México, bajo la lupa de EU; de la propaganda al lavado

Por fiestas patrias desplegarán 13 mil policías en CDMX y habrá alcoholímetro las 24 horas hasta el 16 de septiembre

Asesinato de Charlie Kirk: Cronología de las más de 30 horas para capturar al atacante, Tyler Robinson

Salud CDMX acepta error al incluir a la señora Alicia en lista de fallecidos por explosión de pipa; se encuentra con vida

La próxima semana posiblemente ya se tengan nuevas reglas de seguridad en el transporte de gas LP: Sheinbaum

Pedro Haces compra un millón 400 mil pesos en chocolates a Andy para regalarlos a diputados, según Loret de Mola

Ligan a Vector, de Alfonso Romo, con trama de huachicol fiscal

Morena instauró narcodictadura terrorista y comunista en México, afirma Alito Moreno en Fox News

Martha Lidia Pérez toma protesta como nueva Comisionada Nacional de Búsqueda

Transportadora Silza, dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia, asegura que se acercará a las víctimas

Jerusalén.- Un empleado palestino apuñaló a dos huéspedes de un hotel a las afueras de , en lo que la policía israelí describió como un ataque extremista, el segundo ocurrido en la zona esta semana.

Según la policía, el empleado salió de la cocina de un hotel en el bucólico kibutz Tzuba y apuñaló a dos huéspedes en el comedor.

Un policía fuera de servicio y el gerente del comedor del establecimiento sometieron al atacante hasta que llegaron más agentes y lo arrestaron.

Paramédicos israelíes dijeron haber evacuado a dos hombres, de aproximadamente 50 y 25 años, a un hospital cercano. Señalaron que ambos habían sido apuñalados en el torso, dejando al hombre mayor en estado crítico.

Hamas elogia agresión; arrestan a 3 sospechosos más

La policía israelí informó que el atacante era originario del área de Shuafat, en el este de Jerusalén, y que otros tres sospechosos también fueron arrestados bajo sospecha de participar en el ataque.

Hamas, el grupo islamista palestino, elogió la agresión, pero no se responsabilizó por ella.

A principios de esta semana, dos palestinos de Cisjordania ocupada abrieron fuego en una parada de autobús en Jerusalén matando a seis personas. En este caso, Hamas se atribuyó el ataque.

La , desencadenada por el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 en Israel, ha causado la muerte de decenas de miles de palestinos y ha provocado un aumento de la violencia en Israel y Cisjordania ocupada.

