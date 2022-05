Justamente cuando los colombianos votan en primera vuelta para elegir al próximo presidente, EL TIEMPO de Colombia, deja a consideración de los lectores lo que están proponiendo los seis candidatos que participan de la primera vuelta presidencial, en torno cinco temas que son de relevancia para el país: 1)Economía, 2)Salud, 3)Educación, 4)Seguridad y 5)Justicia.

Gustavo Petro | Pacto Histórico

1. Se desmontarían gradualmente beneficios tributarios no justificados. Habría una sola tabla de impuesto de renta con tarifas iguales para rentas laborales, dividendos o ganancias ocasionales. Los dividendos siempre pagarían impuesto. En pensiones, se plantea usar los aportes para el pago de mesadas. Hay quienes advierten que el cambio podría llevarse cerca del 70 por ciento del ahorro futuro para más gasto público.

2. Propone un sistema único, público, universal, preventivo y predictivo, participativo, descentralizado e intercultural que no dependa de la capacidad de pago, la rentabilidad económica ni de la intermediación administrativa y financiera. Busca crear un sistema único sin regímenes contributivo y subsidiado financiado por impuestos progresivos y cotizaciones equitativas y crear el fondo único de salud que retomará y ampliará las funciones y capacidades de la Adres. De igual manera, buscará un modelo de salud preventiva impulsado por una red de prestadores y conformada por equipos médicos que cubrirán todo el territorio nacional, comenzando por el área rural.

3. Plantea una educación pública, gratuita y de calidad para niños, niñas y jóvenes. Acceso, permanencia y jornada extendida: busca garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo a millones de niños en todo el país, a través de la búsqueda activa de población desescolarizada, transporte pertinente, seguro y continuo, el apoyo a las familias cuando sea necesario, la alimentación adecuada, ampliación y mejoramiento de la infraestructura. Implementar progresivamente educación pública, gratuita y de calidad a nivel tecnológico y universitario en todos los niveles.

4. Plantea transformar el enfoque de la seguridad basada en la construcción y eliminación del enemigo interno para pasar a una seguridad humana basada en la igualdad, la protección de la soberanía nacional, la seguridad ciudadana, el cuidado de la vida y la naturaleza. Propone avanzar en la desmilitarización de la vida social, con unas Fuerzas Armadas para la paz. Plantea que la reforma progresiva de las FF. AA. debe orientarse a poner en el centro el bienestar y la educación de su principal activo: los hombres y mujeres que las conforman.

5. Propone reforma de la justicia con pilares como independencia judicial, meritocracia y autonomía administrativa y presupuestal, elección del Fiscal General independiente del Gobierno Nacional, una reforma de la Procuraduría y la Contraloría, eliminando duplicidad de funciones y reduciendo nóminas nacionales y territoriales y la implementación, en varios campos, de la justicia restaurativa, apostando por el reconocimiento de las víctimas y la responsabilidad de los victimarios.



Foto: AFP

Federico Gutiérrez | Equipo por Colombia

1. Se plantea una reforma tributaria que elimine exenciones y aumente gradualmente el recaudo con impuestos progresivos que no toquen a los vulnerables ni la clase media. Propone un cambio en pensiones que no toque el ahorro de los afiliados ni cambie la edad. Reduciría de 25 a 22 años el tiempo de cotización de los trabajadores de un salario mínimo. No obstante, hay expertos que advierten que es obligatorio tocar parámetros como la edad o las semanas.

2. Plantea una plataforma de interoperabilidad para la historia clínica, trámites virtuales, facturación electrónica y monitoreo y control del sector que cubra el 80 % de las transacciones del sector de EPS, IPS y entidades territoriales. Además, establecer un piso tarifario para los gastos en salud, de tal manera que se pueda garantizar un gasto mínimo y máximo para cada nivel de gestión del riesgo. Impulsará la autonomía sanitaria para depender menos de proveedores externos en la fabricación de vacunas y medicamentos y fortalecerá la telemedicina y la telesalud, lo que permitirá acercar servicios de calidad a zonas apartadas.

3. Reducir la deserción escolar a una tasa de 2,5 %, graduar con doble titulación a un millón de bachilleres en áreas técnicas pertinentes articuladas con el sector productivo, matricular a 3 millones de niños en educación inicial. Beneficiar con becas y estímulos a 400.000 estudiantes a través del Programa Generación E. Y llevar la jornada única de 1,3 a 2 millones de estudiantes y lograr un millón de cupos para gratuidad en educación superior para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3.

4. Lucha frontal contra el crimen organizado con una batería de leyes antimafia para atacar las estructuras criminales en su funcionamiento, sus dirigentes, sus negocios y su plata. Imputación de delitos por la línea de mando a jefes de estructuras criminales, mayor efectividad en la extinción de dominio con enfoque en el testaferrato y en la promoción del principio de oportunidad para la desvinculación de miembros de estructuras criminales. También, crear una Unidad Nacional Contra Atracos para fortalecer la lucha contra los hurtos en todas las ciudades, así como la profesionalización y especialización de la Fuerza Pública con formación en derechos humanos, ciberseguridad, inteligencia e investigación criminal.

5. Creación de ventanilla única de acceso a la justicia a través de un punto de contacto central, incrementar la interacción virtual entre usuarios y operadores, incluidas las audiencias, crear la figura de los facilitadores, es decir, funcionarios que ayudan a los ciudadanos a acceder al sistema y los guían para encontrar asesoría jurídica gratuita de calidad. Simplificar procesos judiciales y desjudicializar asuntos para reducir congestión y un rediseño de política penitenciaria.



Foto: EFE

Rodolfo Hernández | Liga de Gobernantes Anticorrupción

1. En impuestos, bajaría el IVA a 10 por ciento, y cerraría la puerta al IVA descontable. Se otorgaría una pensión a todos los mayores que cumplan o no los requisitos. Cabe la duda de si quienes sí cotizaron tendrían una pensión mejor que quienes no lo hicieron, teniendo en cuenta que la Constitución prohíbe pensiones de menos de un salario mínimo. Se plantean impuestos a pensiones altas y que Colpensiones capte ahorros.

2. Plantea que por vía normativa se pueda garantizar el pago oportuno a los prestadores del servicio. En ese sentido, lo que propone es eliminar los costos financieros que asumen las IPS y las empresas sociales del Estado por cuenta de la morosidad. Quiere un modelo de control de precios aplicable a todos los procesos de prestación de servicios de salud. Propone recuperar la red pública hospitalaria y orientarla a la prevención. También, aumentar el número de hospitales y centros de atención en salud y, por tanto, la cantidad de camas de servicios general y especializado.

3. Propone promover mejoras en la calidad y la cobertura de la educación básica, media y superior. Para incrementar la calidad considera que mejorar el desempeño docente resulta ser la mejor acción. También estima importante ampliar la cobertura en educación primaria, duplicando el número de niños en jornada única con un serio énfasis en el bilingüismo y asegura que ese sector tendrá siempre el más alto presupuesto año a año. También anuncia un recorte a la burocracia, quitando privilegios de funcionarios y servidores públicos, que en la actualidad le son onerosos al pueblo.

4. Generar ingresos dentro de la población, desde la perspectiva de que la manera de acabar con la inseguridad –en su componente estructural–, se basa en que los ciudadanos tengan una fuente de recursos fija, con la cual puedan construir bienestar para sus familias y para sí mismos. Insiste en reestructurar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y mejorar la infraestructura carcelaria del país. Esto significa relocalizar las cárceles hacia lugares donde puedan desarrollarse actividades agropecuarias e industriales, en clave de alcanzar autosostenimiento y generación de bienestar. Pero también aplicará la cero tolerancia con la criminalidad en la cárcel y modernizará el equipo militar.

5. Transformar completamente el aparato judicial y avanzar en una reforma constitucional, así como aplicar juiciosamente la meritocracia para los cargos en la administración de justicia, en un proceso liderado por la academia y reformar la Fiscalía. Señala la revisión y poder de veto para la Corte Suprema de las hojas de vida para la elección de Fiscal General y a mediano plazo, una elección de este funcionario que no involucre al Ejecutivo.



Foto: EFE

Sergio Fajardo | Coalición Centro Esperanza

1. Propone un auxilio de 500 mil pesos a mayores de 65 años sin pensión. La cotización hasta dos salarios mínimos iría a Colpensiones. Observadores advierten que si hay quienes no tienen opción de ahorro privado es menos probable que se pensionen. Plantea un impuesto desde 1 por ciento a patrimonios desde 5.000 millones de pesos. También, subir a 15 por ciento el impuesto a los dividendos y mayores tarifas de renta a personas de más ingresos. Para empresas, menor tarifa de renta, quitando exenciones injustificadas.

2. Plantea un modelo territorial en salud para garantizar una mejor calidad en la prestación de los servicios y el acceso para todos los habitantes. Propone continuar con la reestructuración y liquidación de EPS que no cumplan los indicadores de sostenibilidad y calidad y una reforma al sistema que privilegie la salud pública y la atención primaria para resolver hasta el 80 % de las necesidades en salud y prevención. Por supuesto que pide que haya mayor control, vigilancia y lucha contra la corrupción y el clientelismo del sector salud buscando impulsar el nombramiento meritocrático y paritario de los gerentes de los hospitales públicos.

3. Plantea recuperar los estudiantes que desertaron y las pérdidas de aprendizaje que la pandemia causó. Señala que todos los niños entre 3 y 5 años tendrán cobertura en atención integral y educación a la primera infancia, se universalizará la atención integral (cuidado, salud, nutrición) de los niños entre 3 y 5 años. Habla de aumentar la contribución del Estado al fortalecimiento de la educación superior pública, que incluye aumentar el número de cupos y mejorar la calidad de las universidades públicas, construcción de nueva infraestructura pública en las universidades, entre otros.

4. Aumentar el pie de fuerza y mejorar la tecnología, transformar los CAI en Centros de Atención Integral a la Ciudadanía y fortalecer la policía de menores, de familia y de protección a la mujer, así como la planta de investigadores judiciales. Igualmente, propone desarrollar un programa nacional de cultura ciudadana para la convivencia y crear el Ministerio de Seguridad y Convivencia Ciudadana para dar un carácter civil a la policía.

5. Trabajar con la Judicatura para lograr que todos los despachos y procesos se digitalicen, hacer una redistribución de las capacidades judiciales para que se ajusten a las particularidades del territorio, garantizar la independencia de la JEP y la Comisión de la Verdad y fortalecer Medicina Legal para facilitar denuncias y procesos de violencia intrafamiliar, homicidios, violencia sexual y reproductiva. También fortalecer mecanismos alternativos de solución de conflictos dentro de los procesos.



Foto: EFE

John Milton Rodríguez | Colombia Justa Libres

1. En impuestos, plantea reestructurar el régimen Simple para ampliarlo y que la tributación en este sistema sea sobre ingresos netos y no brutos. Los ingresos por dividendos tendrían un impuesto igual al de otros ingresos. Se revisarían las exenciones de IVA, al igual que las reducciones para ICA y 4 x 1.000. Plantea una reforma pensional atada a la laboral, para más formalización. Se mantendrían los dos regímenes pensionales con límites para eliminar el alto costo que aporta el Estado en subsidios a pensiones más altas. Se revisarán los costos de comisiones y otros, para alentar especialmente el ahorro individual.

2. Propone una reforma estructural a la salud con enfoques en el paciente, en la prevención y la atención continua a enfermedades graves. Quiere descentralizar este campo y aumentar un 5 por ciento los recursos del Presupuesto General de la Nación destinados a este sector. Desea mantener únicamente a las EPS que han mostrado una buena gestión del riesgo. Quiere que el sistema sea independiente de la política. Propende por condiciones mínimas de desarrollo social y vida saludable.

3. Espera impulsar una reforma de la educación en la que se implemente el programa ‘Vamos a la práctica’. Este aplicaría los conceptos aprendidos con el fin de potenciar las habilidades en las que cada niño se destaca. Mejorar la capacitación del personal que acompaña la niñez de primera infancia, a través de alianzas con universidades que tengan enfoques en licenciaturas y pedagogía. Tiene como objetivo mejorar al menos en un 20 por ciento los resultados de las pruebas Pisa en 2026. Promoverá educación según las demandas del mercado laboral. Mejorar las condiciones de financiación de la oferta universitaria pública como incentivo para que el estudiante tenga mayores oportunidades de ingreso.

4. Propende por la mejora continua de las capacidades militares de todas las fuerzas, con el objetivo de hacer frente a las amenazas externas e internas que se presenten contra la soberanía nacional, y que se adapten a las condiciones de la geografía colombiana. Plantea inversión en tecnología y fortalecimiento de inteligencia y contrainteligencia del Estado. Fortalecimiento en los componentes estratégicos, de presencia territorial y de capacidad. Impulsar capacitación enfocada en derechos humanos dentro de todos los niveles de las fuerzas.

5. Promueve una reforma a la justicia para que esta sea eficaz. Propone eliminar los trámites para personas de estratos 1 y 2 que quieran acceder a esta, incorporar al sistema judicial alrededor de 21 mil jueces, aumentar las penas para los corruptos, eliminar la casa por cárcel, garantizar datos abiertos y conectividad, generar programas para incentivar la resocialización y el emprendimiento de los condenados, reformar el Inpec y mejorar las condiciones de las cárceles.



Foto: EFE

Enrique Gómez | Movimiento de Salvación Nacional

1. Propone una reforma fiscal que incluya a más responsalbes de impuesto de renta, lleve la presión fiscal a estratos medios y altos hasta el 25 por ciento y reduzca, inicialmente, la renta a las empresas a 30 por ciento. Plantea un desmonte de exenciones, exclusiones y deducciones. En pensiones, plantea desmontar el régimen de prima media para eliminar subsidios a pensiones altas, con una transición de 10 años. Así mismo, un sistema de pilares que garantice una pensión de un salario mínimo a todos los cotizantes y aportes adicionales para quienes deseen una pensión más alta.

2. Plantea mejorar la cobertura de especialidades. Permitir que hospitales y clínicas formen especialistas y subespecialistas sin la intermediación de las universidades. Promover la formación acelerada de médicos de familia mediante la condonación del 50 por ciento del crédito educativo de los médicos que realicen esta especialización. Propiciar fusiones regionales de las ESE municipales para reducir costos. Penalizar recobros abusivos y volúmenes extraordinarios de glosas confirmadas.

3. Propone iniciar un sistema de estímulo a la demanda, a través de bonos escolares, para estratos 1, 2 y 3. Restringir la capacidad de hacer paros en educación pública o privada. Aumentar las competencias de los alcaldes en municipios con menos de 100 mil habitantes para mejorar el control de profesores. Eliminar el control del Estado a los programas universitarios. Permitir al empresariado competir con las universidades existentes en instituciones universitarias con ánimo de lucro. Desvincular a maestros que no apliquen las directrices gubernamentales.

4. Plantea reestablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela sin renunciar al reclamo de transparencia democrática. Plantea realizar una defensa incondicional de la soberanía nacional en el meridiano 82 frente a Nicaragua. Iniciar negociaciones bilaterales con Estados Unidos, como mayor consumidor de estupefacientes, y asumiendo a Colombia como el mayor productor, para desmontar la guerra contra las drogas. Promover la fumigación aérea de cultivos ilícitos con glifosato y biológicos. Asegurar el desarrollo de operaciones internas contrasubversivas y antinarcóticas con protección jurídica y física de los miembros de la Fuerza Pública.

5. Plantea una reforma integral de la justicia: desea implementar la fusión de las altas cortes para convertirlas en una sola supercorte, hacer que la Fiscalía sea dependiente del Ejecutivo, crear 35 mil cupos carcelarios intramurales y dar espacio a otros 35 mil cupos adicionales para eliminar la sobrepoblación de los centros de detención, generar colonias penales agrícolas para quienes hayan cometido un delito por primera vez y reglamentar que los abogados en todos los circuitos deban tramitar y fallar 12 casos al año como servicio social obligatorio.



Foto: EFE

