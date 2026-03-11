Más Información

FGR investigaba desde 2025 narconómina de “El Mencho”; orden de aprehensión se giró en noviembre

FGR investigaba desde 2025 narconómina de “El Mencho”; orden de aprehensión se giró en noviembre

Caída de “El Mencho” posiciona a Trevilla y Harfuch; lideran en cobertura mediática

Caída de “El Mencho” posiciona a Trevilla y Harfuch; lideran en cobertura mediática

Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

¿Qué hacer si soy víctima de violencia digital?; Secretaría de las Mujeres te dice cómo proceder

¿Qué hacer si soy víctima de violencia digital?; Secretaría de las Mujeres te dice cómo proceder

¿Viajas por el AICM hoy?, esto sugiere el aeropuerto capitalino ante posibles afectaciones viales

¿Viajas por el AICM hoy?, esto sugiere el aeropuerto capitalino ante posibles afectaciones viales

Estrenan documental sobre Helio Flores en la Cineteca Nacional; el caricaturista pide que se mantenga la caricatura política y no se use IA

Estrenan documental sobre Helio Flores en la Cineteca Nacional; el caricaturista pide que se mantenga la caricatura política y no se use IA

Sheinbaum no presentará demanda contra Elon Musk por dichos que la vinculan con cárteles; "si sigue, lo reevaluaremos", advierte

Sheinbaum no presentará demanda contra Elon Musk por dichos que la vinculan con cárteles; "si sigue, lo reevaluaremos", advierte

Secretaría de las Mujeres informa colaboración con plataformas digitales; van contra la violencia digital

Secretaría de las Mujeres informa colaboración con plataformas digitales; van contra la violencia digital

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

“Quienes nacieron in vitro no forman parte de la familia”; ministra María Estela Ríos desata polémica en sesión de la Corte

“Quienes nacieron in vitro no forman parte de la familia”; ministra María Estela Ríos desata polémica en sesión de la Corte

Se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental este 11 de marzo; piden evitar actividades al aire libre

Se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental este 11 de marzo; piden evitar actividades al aire libre

Dan de alta a trabajador rescatado del derrumbe en San Antonio Abad; deberá guardar reposo por dos meses

Dan de alta a trabajador rescatado del derrumbe en San Antonio Abad; deberá guardar reposo por dos meses

El "discurso de odio racista" del presidente de Estados Unidos, y de otros líderes políticos alimenta graves violaciones de los , afirmó un órgano de Naciones Unidas.

El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) manifestó su profunda preocupación por el creciente "discurso de odio racista" en Estados Unidos y el uso de "lenguaje despectivo y deshumanizante" y de estereotipos dañinos dirigidos contra migrantes, y solicitantes de asilo.

Esos grupos han sido presentados "como criminales o como una carga, por parte de políticos y figuras públicas influyentes en los niveles más altos del Estado, en particular su presidente", señaló el comité en un informe urgente.

Lee también

Esto "fomenta la y puede incitar a la discriminación racial y a los delitos de odio", advirtió.

El CERD, compuesto por 18 expertos independientes encargados de supervisar cómo los países aplican la convención internacional sobre la eliminación del racismo, también expresó profunda preocupación por el "uso sistemático de perfiles raciales" por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de otros agentes desplegados en la ofensiva contra los migrantes de Trump.

La selección de "personas de origen hispano/latino, africano o asiático y los controles de identidad arbitrarios (...) habría dado lugar a la detención generalizada de refugiados, solicitantes de asilo, migrantes y personas percibidas como tales", indicó.

Lee también

Además, al menos 675 mil personas habían sido deportadas desde enero de 2025, cuando Trump volvió al poder.

Miles de agentes federales, incluidos agentes del, llevaron a cabo a principios de este año varias semanas de redadas y detenciones masivas en Minnesota, en lo que el gobierno de Trump afirmó eran misiones selectivas contra delincuentes.

La polémica operación terminó el mes pasado en medio de una creciente indignación por los asesinatos de dos ciudadanos estadounidenses, y , y la detención de un niño de cinco años.

Lee también

Comité de la ONU pide "garantizar la rendición de cuentas" sobre violaciones de derechos humanos

El CERD insta a Washington a "garantizar la rendición de cuentas, incluso mediante investigaciones efectivas, exhaustivas e imparciales" sobre todas las presuntas violaciones.

También criticó el "drástico aumento" en el número de detenidos en los centros de detención de inmigración, que, según los informes, pasó de 40 mil a finales de 2024 a alrededor de 73 mil a comienzos de este año.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2026 ¿será obligatoria para trámites del IMSS Esto es lo que se sabe y desde cuándo podría pedirse. Foto: Especial

CURP biométrica 2026: ¿será obligatoria para trámites del IMSS? Esto es lo que se sabe y desde cuándo podría pedirse

Visa americana. iStock/ Andrea Izzotti

La forma más barata de conseguir la visa de turista: solo $15 dólares y estos requisitos

TSA PreCheck. Foto: iStock

¿Adiós a las filas y a mostrar documentos? Aeropuerto de Miami implementa TSA PreCheck Touchless ID

Día de la mujer. Foto: Canva

Día de la Mujer: ¿Qué se conmemora? 40 frases feministas e imágenes para el 8 de marzo

Mi Primer Hogar Edomex: ¿Cómo inscribirse al programa para que te ayuden a construir tu casa? Requisitos. Foto: Canva

Mi Primer Hogar Edomex: Así puedes recibir apoyo para construir tu casa; estos son los requisitos