El "discurso de odio racista" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y de otros líderes políticos alimenta graves violaciones de los derechos humanos, afirmó un órgano de Naciones Unidas.

El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) manifestó su profunda preocupación por el creciente "discurso de odio racista" en Estados Unidos y el uso de "lenguaje despectivo y deshumanizante" y de estereotipos dañinos dirigidos contra migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.

Esos grupos han sido presentados "como criminales o como una carga, por parte de políticos y figuras públicas influyentes en los niveles más altos del Estado, en particular su presidente", señaló el comité en un informe urgente.

Esto "fomenta la intolerancia y puede incitar a la discriminación racial y a los delitos de odio", advirtió.

El CERD, compuesto por 18 expertos independientes encargados de supervisar cómo los países aplican la convención internacional sobre la eliminación del racismo, también expresó profunda preocupación por el "uso sistemático de perfiles raciales" por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de otros agentes desplegados en la ofensiva contra los migrantes de Trump.

La selección de "personas de origen hispano/latino, africano o asiático y los controles de identidad arbitrarios (...) habría dado lugar a la detención generalizada de refugiados, solicitantes de asilo, migrantes y personas percibidas como tales", indicó.

Además, al menos 675 mil personas habían sido deportadas desde enero de 2025, cuando Trump volvió al poder.

Miles de agentes federales, incluidos agentes del ICE, llevaron a cabo a principios de este año varias semanas de redadas y detenciones masivas en Minnesota, en lo que el gobierno de Trump afirmó eran misiones selectivas contra delincuentes.

La polémica operación terminó el mes pasado en medio de una creciente indignación por los asesinatos de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, y la detención de un niño de cinco años.

Comité de la ONU pide "garantizar la rendición de cuentas" sobre violaciones de derechos humanos

El CERD insta a Washington a "garantizar la rendición de cuentas, incluso mediante investigaciones efectivas, exhaustivas e imparciales" sobre todas las presuntas violaciones.

También criticó el "drástico aumento" en el número de detenidos en los centros de detención de inmigración, que, según los informes, pasó de 40 mil a finales de 2024 a alrededor de 73 mil a comienzos de este año.

ss/mcc