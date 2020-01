Detienen al presunto agresor de alumno tras tiroteo en escuela de Texas

Bellaire.- Un sospechoso fue arrestado el martes por la noche, de acuerdo con un comunicado del distrito escolar de Bellaire emitido aproximadamente tres horas y media después del tiroteo ocurrido en una escuela local y que dejó un alumno muerto. Las autoridades no proporcionaron más detalles sobre en qué parte de la institución ocurrió el incidente, si el sospechoso era estudiante o qué condujo a la detención.

El distrito anunció que no habrá clases el miércoles luego de que Grenita Latham, superintendente interina del Distrito Escolar Independiente de Houston, había dicho previamente que continuarían conforme a lo previsto. Representantes del distrito y la policía de Bellaire no respondieron de manera inmediata a mensajes por parte de The Associated Press.

Se pudo ver a personal de emergencias practicar reanimación cardiopulmonar mientras el estudiante era llevado en camilla a una ambulancia ubicada afuera de la escuela, reportó la televisora KPRC-TV. Hubo reportes contradictorios de los medios sobre si el incidente ocurrió dentro o fuera de la institución.

La ciudad, un suburbio al suroeste de Houston, confirmó en Twitter el tiroteo.

Imágenes de televisión captadas desde la escuela mostraban a estudiantes reunidos en el exterior y patrullas y ambulancias con las torretas encendidas.

agv