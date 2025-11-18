Más Información

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Sheinbaum firmará hoy con empresarios renovación del Pacic; canasta básica permanecerá en 910 pesos, adelanta

Sheinbaum firmará hoy con empresarios renovación del Pacic; canasta básica permanecerá en 910 pesos, adelanta

Subsidios mantienen sobre la vía al Tren Maya

Subsidios mantienen sobre la vía al Tren Maya

Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen

Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen

Caída de Cloudflare: De X a Moody’s y League of Legends, los afectados por fallas en proveedor de internet

Caída de Cloudflare: De X a Moody’s y League of Legends, los afectados por fallas en proveedor de internet

Marina detiene a 54 personas en Colima; asegura armamento, vehículos, inmuebles y droga

Marina detiene a 54 personas en Colima; asegura armamento, vehículos, inmuebles y droga

Célula criminal quema vehículos tras ataque a fuerzas federales en Michoacán; abaten a 2 presuntos delincuentes

Célula criminal quema vehículos tras ataque a fuerzas federales en Michoacán; abaten a 2 presuntos delincuentes

En el Senado también llueven los justificantes

En el Senado también llueven los justificantes

Episcopado denuncia alza de asesinatos, desapariciones y extorsión; “ante tanto dolor, no podemos callar”, dice

Episcopado denuncia alza de asesinatos, desapariciones y extorsión; “ante tanto dolor, no podemos callar”, dice

Generación Z: sin plan a largo plazo

Generación Z: sin plan a largo plazo

Mueren cinco en presunto ataque incendiario en bar de Puebla

Mueren cinco en presunto ataque incendiario en bar de Puebla

“Sembrar cultura en una tierra sin ley es simulatorio e hipócrita”

“Sembrar cultura en una tierra sin ley es simulatorio e hipócrita”

La justicia argentina destituyó a la jueza por haber participado de un documental clandestino sobre el proceso por la cuando integraba el tribunal.

El escándalo obligó en mayo pasado a anular el juicio que buscaba determinar responsabilidades del equipo médico de en su muerte en 2020, cuyo nuevo proceso empezará en marzo.

De acuerdo con el fallo del , adoptado por unanimidad, la jueza cometió abuso de autoridad, entre otros cargos. Además de destituirla, la inhabilitaron para ocupar cualquier otro puesto en la justicia.

Lee también

Diego Armando Maradona. Foto: Archivo
Diego Armando Maradona. Foto: Archivo

Makintach, de 48 años, no estuvo presente para escuchar el veredicto en la realizada a sala llena en la ciudad de La Plata, 60 km al sur de Buenos Aires.

En audiencias previas había pedido la absolución. "Me equivoqué y nunca pude dimensionar que este material privado iba a tener estas consecuencias monumentales. Le pido perdón a la familia", había dicho Makintach.

La jueza destituida alega que accedió a dar una , pero que no sabía que harían un documental sobre el caso.

Lee también

Sin embargo, el tribunal atendió el pedido de la fiscalía, que la acusó de mentir y autorizar el ingreso del equipo de al juzgado.

El grupo tomó imágenes de las audiencias para un documental titulado "Justicia divina", cuya grabación fue hallada en allanamientos.

El material precipitó la anulación del juicio cuando llevaba más de 20 audiencias y había escuchado 44 entre ellos los de las hijas de Maradona, Dalma, Gianinna y Jana, que deberán volver a testificar.

Lee también

Julieta Makintach, conocida como la "Jueza de Dios" en el caso Maradona. Foto: AP
Julieta Makintach, conocida como la "Jueza de Dios" en el caso Maradona. Foto: AP

"Fueron cinco años de mucha lucha de la familia, hoy estamos todos para que esa jueza pague lo que tenga que pagar y estamos esperando que se haga el 17 de marzo el juicio por la ", dijo Verónica Ojeda, expareja de Maradona y madre del hijo menor del fallecido astro, al ingresar junto a su hijo al tribunal.

Su abogado, Mauro Baudry, se mostró conforme con la destitución de la jueza.

"Se hizo lo que se tenía que hacer, hoy no tendríamos que estar hablando de esto, sino de juzgar a los homicidas de Diego Maradona", dijo a la al retirarse del tribunal.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nuevo apoyo para pagar la renta: revisa quiénes pueden solicitarlo y cuánto van a recibir. Foto: iStock / FJZEA

Nuevo apoyo para pagar la renta: revisa quiénes pueden solicitarlo y cuánto van a recibir

Licencia permanente: ¿Cuándo termina el trámite? ¿Qué hacer si ya no hay citas? Checa estas opciones. Foto: Adobe

¿Sin cita para la licencia permanente? Esto debes hacer antes de que cierre el trámite

Green Card. Foto: iStock/ Sinenkiy

Green Card de Estados Unidos para hermanos: todo sobre plazos, costos y requisitos

Visa americana/ iStock/Siarhei Khaletski

¿Puedo viajar a Estados Unidos sin visa? Excepciones y programas especiales

Macy's Thanksgiving Day parade. (AP Photo/Jeenah Moon)

Enlistan los mejores lugares para celebrar el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos