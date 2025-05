Escándalo de la "jueza de Dios" amenaza juicio por muerte de Diego Armando Maradona

"La jueza de dios", una magistrada del tribunal argentino encargado de definir si la muerte de Diego Maradona fue un homicidio, ratificó este martes que pretende continuar al frente del juicio tras el escándalo por su participación en un audiovisual que ha puesto el proceso al borde del fracaso.

La figura de la jueza Julieta Makintach está en la picota después de que se conocieran grabaciones no autorizadas dentro del tribunal de San Isidro, 30 Km al norte de Buenos Aires, en el que se juzgan las posibles responsabilidades por la muerte de Maradona en 2020, cuando tenía 60 años.

"La jueza de dios" es el apodo que la prensa local le dio a la abogada.

Siete profesionales de la salud están acusados de homicidio con dolo eventual por la muerte de Maradona el 25 de noviembre de 2020 debido a un edema pulmonar mientras estaba en una internación domiciliaria recuperándose de una cirugía neurológica.

La pena en caso de ser hallados culpables va de 8 a 25 años de prisión.

El escándalo pone en riesgo la validez de las 20 audiencias que llevan transcurridas y los más de 40 testimonios presentados en el juicio desde el 11 de marzo.

Los videos se difundieron el fin de semana después de que los abogados querellantes denunciaran que Makintach iba a participar en un documental sobre el caso sin conocimiento de las partes y a pesar de que el acceso de cámaras no se permite desde la segunda audiencia.

"No hay irregularidad, delito o causal de mal desempeño. Lo que puede haber es una gran operación mediática para ocasionar que me aparte de este debate, pero yo no me voy a excusar, no hice nada irregular", dijo la jueza este martes ante el tribunal cuando las partes solicitaron que dejara la causa.

En varias de las tomas que se filtraron a la prensa tras una serie de allanamientos, Makintach se presenta, camina frente a la cámara y declara: "No me imagino haciendo otra cosa (que ser jueza)". La magistrada negó que esos videos fueran parte de un documental.

El fiscal Patricio Ferrari la acusó de mentirosa. "No logro salir del asombro. La doctora Makintach nuevamente volvió a mentirnos a todos en la cara", dijo este martes ante el tribunal.

"Esto fue un reality, una sobreactuación permanente de la doctora Makintach que en todo momento ofició de actriz y no de jueza", agregó.

El abogado querellante Mario Baudry consideró que lo sucedido "es el peor escándalo en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires en toda su historia".

Fernando Burlando, representante legal de dos de las hijas de Maradona (Dalma y Gianinna), había adelantado que pediría la recusación de la magistrada y el juicio político contra Makintach, lo que puede inhabilitarla como jueza.

El juicio dio un giro el 15 de mayo cuando una de las defensas pidió la recusación de Makintach por parcialidad -señalando su vehemencia al interrogar testigos- y por sospechar que había participado en la realización de un documental, algo que se rumoreaba entre las partes y la prensa desde el comienzo de las audiencias el 11 de marzo.

La jueza rechazó también esos cargos. "Nadie puede decir que yo tengo inclinación en la balanza de la justicia hacia alguna de las partes", afirmó en su descargo.

Al pedido de recusación, que fue apelado, le siguieron dos solicitudes más en igual sentido de abogados defensores. Ambas deben resolverse este martes.

Una de las implicadas en las grabaciones sostuvo que los videos forman parte de una entrevista a la magistrada "en su rol de jueza y mujer" y negó el proyecto de un documental, en un escrito presentado ante la fiscalía al que accedió la AFP.

Adrián Tenca, doctor en derecho penal de la Universidad de Buenos Aires, dijo a la AFP que esta situación "es un escándalo absoluto porque los jueces penales o los jueces en general tienen que mantener ante todo el decoro y, segundo, ser objetivos".

Makintach "debe ser destituida por un juicio político" y el proceso judicial "debe anularse", opinó.

La policía allanó seis domicilios el jueves tras la denuncia presentada por los abogados Burlando y Baudry.

Durante el proceso, la querella cuestionó la internación en el domicilio, las condiciones del lugar y la atención brindada a Maradona. Una octava acusada será juzgada por separado.