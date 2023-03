Demandan a abogado robot... por no tener título profesional

DoNotPay, una startup californiana que utiliza la inteligencia artificial para brindar asesoría legal, ha sido demandada por un bufete de abogados porque su IA no cuenta con un título universitario en Derecho, aseguraron.

La compañía, que se autodescribe como “el primer abogado robot del mundo”, está vigente desde el 2015 y ayuda a los ciudadanos a manejar sus problemas legales sin la necesidad de contratar a un abogado. Ellos solo deben brindar información a través de un chatbot y la compañía realizará los pasos necesarios.

Sin embargo, la demanda colectiva, a cargo del abogado Jay Edelson, acusa a DoNotPay por ejercer la abogacía sin tener una licencia, lo cual se considera una violación a la ley.

“Desafortunadamente para sus clientes, DoNotPay no es en realidad un robot, un abogado ni un bufete de abogados. DoNotPay no tiene un título en derecho, no está prohibido en ninguna jurisdicción y no está supervisado por ningún abogado”, argumentan.

Según se señala en la demanda publicada por la Corte Superior del Estado de California, los demandantes buscan que el robot abogado deje de ofrecer servicios legales.

En la demanda presentada ante el Tribunal Superior de San Francisco, Jonathan Faridian, del condado de Yolo, solicita una indemnización por daños y perjuicios por supuestas infracciones de la ley de competencia desleal de California, alegando que no se habría suscrito si hubiera sabido que el "Primer Robot Abogado del Mundo", como se autodenomina la empresa, no era en realidad un abogado.

Reclamos no tienen mérito; nos defenderemos, dice bufette

Por su lado, el fundador de DoNotPay, Joshua Browder se ha pronunció mediante un tuit señalando que aquellos reclamos “no tienen mérito” y se compromete a batallar contra la demanda.

"Nos defendemos. Tenemos los recibos, no tenemos nada que ocultar y nos defenderemos. Incluso podemos utilizar nuestro abogado robot en el caso", tuiteó Browder.

"DoNotPay niega las falsas acusaciones. No es de extrañar que un abogado que ha ganado cientos de millones demande a un servicio de inteligencia artificial que cuesta 18 dólares por 'ejercicio no autorizado de la abogacía'", indicó la empresa.

Browder añadió que "el demandante ha tenido docenas de casos exitosos de derechos del consumidor con DoNotPay, incluyendo la cancelación de suscripciones, que convenientemente deja fuera de la demanda".

Cuestiona además que el demandante, quien tendría "grado de juris doctor y se está formando para ser abogado, fue engañado haciéndole creer que DoNotPay es un abogado de verdad. Parece un poco exagerado para alguien cualificado en Derecho".

