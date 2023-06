Decenas de miles participan en desfiles del Orgullo LGTBIQ+ Mientras en Estados Unidos exigen a los republicanos dejar de atacarlos, en Turquía marchan pese a prohibición; hay decenas de detenidos

TOPSHOT - LGBTQ community members and supporters hold rainbow-colored flags and shout slogans during the unauthorized Pride March in Istanbul, on June 25, 2023. (Photo by YASIN AKGUL / AFP)