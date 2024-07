Washington.— La campaña de reelección del presidente Joe Biden enfrentó nuevos problemas ayer cuando la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi dijo simplemente que “depende del presidente decidir” si debe permanecer en la carrera, el donante famoso George Clooney declaró que no debería postularse, el actor Michael Douglas se dijo “preocupado”, senadores y legisladores demócratas, y donantes expresaron nuevos temores sobre su capacidad para vencer al exmandatario republicano Donald Trump.

La repentina oleada de pronunciamientos graves a pesar de la decidida insistencia de Biden en que no abandonará la carrera de 2024 puso de manifiesto lo indecisa que sigue estando la cuestión entre los demócratas prominentes.

En el Capitolio, un octavo demócrata de la Cámara de Representantes, el representante Pat Ryan de Nueva York, pidió públicamente a Biden que se hiciera a un lado.

Lee también: Presidente Joe Biden dará entrevista a NBC News

El senador Peter Welch se convirtió en el primer demócrata del Senado en pedir públicamente al presidente Biden que se retire de la carrera presidencial.

Pelosi, una de las líderes demócratas más influyentes, declaró que “le corresponde al presidente decidir si se va a postular. Todos le estamos animando a que tome esa decisión, porque el tiempo apremia”, a pesar de que Biden ha dicho claramente que seguirá en la carrera. Preguntado en la cumbre de la OTAN si pensaba que todavía tiene el respaldo de la legisladora, Biden levantó el puño. La pérdida progresiva de apoyos tuvo igualmente como protagonista a Clooney, con el riesgo de que los demócratas se queden sin el apoyo de Hollywood.

“Lo considero un amigo y creo en él. Creo en su carácter. Creo en su moral. En los últimos cuatro años, ha ganado muchas de las batallas que ha enfrentado. (...) La única batalla que no puede ganar es la lucha contra el tiempo”, escribió en el diario The New York Times. “No vamos a ganar en noviembre con este presidente”, sentenció. Y esa opinión, dijo, no es sólo personal, sino compartida con todos los congresistas y gobernadores con los que el actor señaló haber hablado en privado. Clooney remató con un mensaje para él: “Joe Biden es un héroe; salvó nuestra democracia en 2020. Necesitamos que lo haga de nuevo en 2024”.

Según ABC News, algunos miembros del círculo íntimo del presidente, incluida la asesora principal Anita Dunn y el jefe de gabinete Jeff Zients, están muy frustrados y molestos por el artículo de opinión de Clooney en el Times. Los donantes están divididos, dijo ABC News, entre quienes han decidido frenar el apoyo a los demócratas y quienes se mantienen con Biden.

El actor Michael Douglas se dijo “profundamente preocupado” por la situación en el programa The View. “Es especialmente difícil porque los demócratas tienen una banca grande, tienen muchos pesos pesados, mucho talento”.

Lee también: Stephen King pide que Joe Biden se retire de la carrera electoral "en beneficio de EU"

Además, tras una reunión que intentó ser un cierre de filas entre senadores, uno de ellos, Michael Bennet, dijo claramente que Biden no ganará las elecciones y expresó su temor de que los demócratas no sólo pierdan la presidencia, sino también el Congreso. El portal Axios reportó que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, está señalando en privado a los donantes que está abierto a una candidatura presidencial demócrata que no esté liderada por el presidente Biden. En público, Schumer ha insistido en que está “a favor de Joe”, pero en privado, su tono es diferente, indicó el medio.

Si hay tanta ansiedad en el Capitolio es porque muchos congresistas temen que Biden pueda hacerles perder su escaño en las elecciones legislativas de noviembre, que se celebran al mismo tiempo que las presidenciales. Varios sondeos realizados desde el debate han alimentado estos temores, mostrando que Trump mantiene o incluso amplía su ventaja sobre el demócrata.

De acuerdo con las últimas encuestas, Trump aventaja a Biden. La media de sondeos efectuada por la web FiveThirtyEight refleja que acapara 42.1% de las intenciones de voto, 2.1 puntos porcentuales más que su rival.

En este contexto, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, liderado por los republicanos, citó a tres altos asesores de la Casa Blanca para exigirles que comparezcan a hablar sobre la salud de Biden, informó Axios. La Casa Blanca lo llamó “trucos políticos”.

Biden intenta pasar página y ayer recibió el espaldarazo del sindicato AFL-CIO, el más grande del país y uno de los principales promotores del voto al demócrata. La cumbre de la OTAN no escapó al debate interno estadounidense, y líderes agradecieron a Biden el apoyo a la alianza.

Mientras, se informó que Biden dará el lunes una segunda entrevista tras el debate. La entrevista se emitirá en NBC sobre las 21:00 hora de Washington.