El presidente estadounidense, Joe Biden, dará una entrevista al presentador de NBC News Lester Holt, el lunes 15 de julio, en Austin, Texas.

La entrevista se transmitirá esa misma noche, en horario de máxima audiencia, a las 21:00. Sin embargo, partes de la entrevista se difundirán a las 18:30.

Se trata de la segunda entrevista larga que concede Biden tras su desastroso desempeño en el debate con su rival, Donald Trump, el 27 de junio, de cara a las presidenciales de noviembre.

El pasado 5 de julio, Biden concedió una entrevista al periodista Stephanopoulos, de ABC News, en la que dijo que la única posibilidad de abandonar la carrera presidencial será que "el Señor Todopoderoso" se lo pida.

George Clooney pide a Joe Biden "ser un héroe" y bajarse de la contienda presidencial en EU

Este evento, presentado como un esfuerzo por volver a encarrilar la campaña, provocó expresiones de decepción cuidadosamente manifestadas en las filas del partido, y peores entre quienes hablaron de forma anónima. Si bien se mostró mucho más concentrado que en el debate, no sirvió para calmar las dudas acerca de si Biden podría gobernar Estados Unidos cuatro años más.

Tras la entrevista, se filtró un video en el que Stephanopoulos dice que “no creo que pueda gobernar cuatro años más”, en alusión a Biden. El periodista se disculpó por el comentario.

Sin embargo, no es el único que piensa así. Demócratas han externado su preocupación y deseo de que Biden dé un paso al costado, e incluso el actor George Clooney publicó un artículo de opinión en el diario The New York Times, señalando que el Partido Demócrata “necesita un nuevo nominado”.

