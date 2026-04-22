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Miami.- Un tribunal de apelación de Estados Unidos permitió que el centro de detención de "Alcatraz de los Caimanes" o "Alligator Alcatraz" de Florida permanezca abierto y reciba a nuevos reclusos tras revocar una orden judicial que ordenó su cierre por un breve periodo de tiempo el pasado agosto a raíz de una demanda ambiental.

La corte afirmó que los grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee no lograron probar que el lugar estuviera bajo control federal, y que por tanto no era necesario que " se sometiera a una prueba de evaluación ambiental.

Los demandantes pidieron este mes a la corte que restaurase un fallo judicial que ordenó en agosto el cierre del centro de detención, ubicado al oeste de Miami, y que permanece bloqueado desde el mes siguiente.

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Según las agrupaciones ambientalistas, el centro se debió someter a un análisis de impacto medioambiental antes de su construcción en el corazón de los Everglades, una zona de densa vegetación y repleta de humedales con decenas de especies endémicas, conforme a la legislación federal.

Pero los jueces indicaron que esto solo era requisito si se encontrara bajo jurisdicción federal, argumentando que "Alligator Alcatraz" era financiado con dinero estatal, por lo que estableció que la jueza de distrito de Florida, Kathleen Williams, se había sobrepasado en sus funciones al ordenar su cierre temporal.

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, siempre ha sostenido que los fondos para la construcción y la actividad del centro, que fue erigido de forma exprés el pasado julio, procedían de fondos estatales.

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Los demandantes también denunciaron la opacidad del sitio, cuya cifra oficial de detenidos se desconoce.

Eve Samples, directora ejecutiva de la asociación "Friends of the Everglades", una de las demandantes, aseguró tras la decisión del tribunal que seguirán su lucha, reafirmándose en que la prisión debió someterse a una prueba de evaluación ambiental.

"Estamos explorando todas las vías legales disponibles para corregir esta injusticia. Alligator Alcatraz pasará a la historia como un despilfarro para los contribuyentes y un ataque flagrante contra los Everglades, y esperamos regresar al Tribunal de Distrito para impulsar nuestro caso y lograr su cierre", dijo en declaraciones recogidas por medios locales.

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