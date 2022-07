“Corro peligro de muerte”: mujer tira nota de auxilio tras ser secuestrada en Brasil

“Corro peligro de muerte” se leía en una nota de auxilio, luego de que una mujer fuera secuestrada durante meses, por su marido en José Bonifácio, São Paulo en Brasil.

Los hechos ocurrieron la tarde del martes, luego de que una mujer de 23 años, se las ingeniara y lanzara al patio trasero de su vecino una nota de auxilio.

De acuerdo con Globo, la mujer tomo la decisión de pedir ayuda, luego de que su esposo de 64 años de edad, la amenazara con quitarle la vida.

“Hola, soy tu vecina. Estoy encerrado con dos niños. ¿Puedes llamar a la policía por mí? Estoy en peligro de morir", mientras que del otro lado de la nota, estaba escrito “SOS” en letras grandes.

Según la Policía Militar, el vecino de la mujer al leer el mensaje escrito a mano y marcó el 190.

“Fuimos a la residencia y comenzamos a escuchar a la mujer pidiendo ayuda y agradeciendo nuestra presencia. Básicamente estaba pidiendo ayuda a gritos, porque estaba recluida en una prisión privada con sus dos hijas, de dos y siete años”, dijo el teniente.

Sufría una rutina de agresión

Luego de que la policía recatará a una mujer quien fue secuestrada por su marido junto a sus dos hijos, la mujer confesó que su marido era excesivamente celoso por lo que la amedrentaba y amenazaba sin motivo alguno.

“Estaba atrapada dentro de mi propia casa. Mi esposo es muy celoso y me estaba matando por eso. Estaba celoso de cada hombre que veía”, dijo.

La mujer declaró para TV TEM, que durante el almuerzo fue que su marido amenazó con matarla, luego de que viera un comentario en las redes sociales.

“Entonces, me dio cuatro bofetadas en la cara, me dijo 'zorra', 'perra', miró su reloj y vio que llegaba tarde al trabajo. Entonces dijo: 'cuando llegue, te mato en noche. Prepárate'”, dijo la víctima.

“Entré en pánico. No sabía lo que iba a hacer. No tenía celular, no podía llamar a la policía, no podía hacer nada. Pensé que lo más fácil era tratar de gritarle a la vecina. Le grité varias veces y ella no escuchó. Luego até la nota al papel y la tiré por la ventana".

El hombre quién utilizó un circuito de seguridad para vigilar a la mujer fue detenido en el acto por detención ilegal, lesiones corporales y amenaza.

