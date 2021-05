Dicen que Nueva York es “la ciudad que nunca duerme”, pero la pandemia del coronavirus obligó a la pujante metrópoli a tomarse un año de letargo. Ahora llegó la hora de despertar.

A partir de este miércoles, todo neoyorquino vacunado se podrá quitar el cubrebocas en la mayoría de lugares y locales públicos como restaurantes, tiendas, gimnasios y otros negocios, que podrán funcionar nuevamente a plena capacidad siempre y cuando revisen las tarjetas de vacunación o las apps de las personas para verificar que efectivamente están inoculados.

El tren subterráneo comenzó hace pocos días a funcionar nuevamente las 24 horas del día y para fines de mes, los bares y restaurantes ya no tendrán que acatar un toque de queda que iniciaba a la medianoche. Se están comenzando a vender boletos para shows de Broadway, si bien no subirá el telón sino hasta septiembre.

Las autoridades de la ciudad dicen que es hora de volverse a levantar tras el duro golpe sufrido por el Covid-19 desde el año pasado. El incipiente renacer neoyorquino quizás fue mejor ilustrado por la portada de la más reciente edición de la revista The New Yorker: Una enorme puerta entreabierta, por cuya apertura entra un rayo de luz que ilumina la silueta de los rascacielos emblemáticos de la urbe.



Inside this week’s issue of The New Yorker: https://t.co/LojYjZiL9x pic.twitter.com/KCj1PZJZ2b

— The New Yorker (@NewYorker) May 17, 2021