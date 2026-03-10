"El Cuini" está en negociaciones con EU para no ir a juicio y una posible resolución de su caso; pide posponer audiencia

Abigael González Valencia, “El Cuini”, inició negociaciones con Estados Unidos para no ir a juicio. Una audiencia, originalmente programada para el 12 de marzo de 2026, se solicitó posponer por aproximadamente 60 días, sugiriendo como nueva fecha el 8 de mayo de 2026.

El documento menciona que las partes están en conversaciones sobre una posible resolución del caso. Además, la defensa argumenta que necesita más tiempo para revisar una "cantidad muy significativa" de evidencia entregada por el gobierno, la cual incluye más de un año de intercepciones telefónicas, informes de investigación y otros documentos relacionados con el caso.

González Valencia está de acuerdo con el aplazamiento y con la suspensión de los plazos del Juicio Rápido (Speedy Trial Act) hasta la próxima audiencia.

Terrance Cole, administrador de la Agencia Antidrogas (DEA), destacó en 2025 la entrega de “El Cuini”, al señalar que se trata de “una organización responsable del tráfico de varias toneladas de cocaína desde Sudamérica a través de México y hacia Estados Unidos”.

Controlaba una red de tráfico de cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos y Europa, generando ingresos millonarios para "Los Cuinis", un grupo considerado brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

