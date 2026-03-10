Más Información

Diputados avalan terna para elegir titular de la ASF; Colmenares queda fuera

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", teme ser extraditado a EU; "El abuelo" tramitó amparo para frenar presunto proceso

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Baja homicidio doloso en 44%, destaca Sheinbaum; son 38 homicidios menos diarios que en septiembre de 2024, indica

"El Cuini" está en negociaciones con EU para no ir a juicio y una posible resolución de su caso; pide posponer audiencia

Cierran temporalmente Embajada de México en Irán; operará de forma remota desde Azerbaiyán

Ejército intentó capturar vivo a “El Mencho”; pruebas de su abatimiento fueron entregadas a la FGR: Trevilla

Empresario tabasqueño del fiestón de XV años acumuló deuda fiscal de 3 mdp; una de sus empresas omitió declarar venta de 7 millones de litros de combustible

Muere el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años; de los últimos representantes del boom latinoamericano

Suspenden apertura a juicio para Diego Rivera, ligado al CJNG; exalcalde de Tequila es acusado de extorsionar en la entidad

Tras desactivar emergencia, FGJ investigará causas del colapso en edificio de la calzada San Antonio Abad; rescate concluye con tres trabajadores muertos

Abigael González Valencia, “”, inició negociaciones con para no ir a juicio. Una audiencia, originalmente programada para el 12 de marzo de 2026, se solicitó posponer por aproximadamente 60 días, sugiriendo como nueva fecha el 8 de mayo de 2026.

El documento menciona que las partes están en conversaciones sobre una posible resolución del caso. Además, la defensa argumenta que necesita más tiempo para revisar una "cantidad muy significativa" de evidencia entregada por el gobierno, la cual incluye más de un año de intercepciones telefónicas, informes de investigación y otros documentos relacionados con el caso.

González Valencia está de acuerdo con el aplazamiento y con la suspensión de los plazos del Juicio Rápido (Speedy Trial Act) hasta la próxima audiencia.

Terrance Cole, administrador de la Agencia Antidrogas (), destacó en 2025 la entrega de “”, al señalar que se trata de “una organización responsable del tráfico de varias toneladas de cocaína desde Sudamérica a través de México y hacia Estados Unidos”.

Controlaba una red de tráfico de cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos y Europa, generando ingresos millonarios para "", un grupo considerado brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación ().

