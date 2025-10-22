Más Información

13 denuncian extorsión y firman sentencia de muerte

13 denuncian extorsión y firman sentencia de muerte

Vacuna Patria, fracaso de Álvarez-Buylla

Vacuna Patria, fracaso de Álvarez-Buylla

Tres criminales dieron la orden de ejecutar a limonero

Tres criminales dieron la orden de ejecutar a limonero

Caso Bernardo Bravo; investigan ausencia de sus escoltas el día de su desaparición

Caso Bernardo Bravo; investigan ausencia de sus escoltas el día de su desaparición

Sergio, el bailador veracruzano

Sergio, el bailador veracruzano

Sheinbaum anuncia dispersión de apoyo a damnificados por lluvias en 5 estados; entregarán 20 mil pesos

Sheinbaum anuncia dispersión de apoyo a damnificados por lluvias en 5 estados; entregarán 20 mil pesos

La industria tiene primera caída desde la pandemia

La industria tiene primera caída desde la pandemia

Chocan Maru Campos y Luisa Alcalde por acusaciones de corrupción; gobernadora de Chihuahua anuncia demanda por daño moral

Chocan Maru Campos y Luisa Alcalde por acusaciones de corrupción; gobernadora de Chihuahua anuncia demanda por daño moral

Crimen organizado y extorsiones elevan hasta 20% costo de los alimentos en México: Consejo Nacional Agropecuario

Crimen organizado y extorsiones elevan hasta 20% costo de los alimentos en México: Consejo Nacional Agropecuario

Gil Zuarth reta a Noroña a decir cuándo y a quién le pidió candidatura de Morena; acusa de ilegal su "exilio" en Palestina

Gil Zuarth reta a Noroña a decir cuándo y a quién le pidió candidatura de Morena; acusa de ilegal su "exilio" en Palestina

Más de 500 gaseras clandestinas operan en Edomex, alertan

Más de 500 gaseras clandestinas operan en Edomex, alertan

Muere la víctima 32 por la explosión de la pipa en Iztapalapa; se trata de Tiffany Cano de 17 años

Muere la víctima 32 por la explosión de la pipa en Iztapalapa; se trata de Tiffany Cano de 17 años

Washington. El federal estadounidense entró este miércoles en su vigesimosegundo día y se convirtió así en el segundo más largo de la historia del país, solo por detrás del acaecido durante 35 días entre 2018 y 2019 durante el primer mandato de .

Al alcanzar su jornada número 22, el actual cierre ha superado al que hasta ahora era el segundo más duradero, que tuvo lugar entre diciembre de 1995 y enero de 1996 bajo la presidencia de .

El Senado estadounidense ha intentado este año aprobar presupuestos provisionales 11 veces, la última este lunes, pero ni republicanos ni demócratas han alcanzado los 60 votos necesarios.

Lee también

Los exigen la inclusión de una extensión de los subsidios del Obamacare, a los que los republicanos (que han dicho que no negociarán mientras continúe la paralización) se oponen asegurando, sin pruebas, que este programa sanitario beneficia a.

Sin perspectiva de que ambas bancadas lleguen a un acuerdo, hoy se prevé una nueva votación en la Cámara Alta, donde los republicanos han dicho que, de fracasar hoy nuevamente su propuesta, tratarán de presentar un que asignaría directamente fondos al pago de aquellos empleados federales que siguen trabajando por ser considerados fundamentales para la seguridad de bienes y personas en el país.

El cierre de Gobierno entra a final de esta semana en su fase más delicada, ya que este viernes estaba previsto que los funcionarios esenciales cobraran su correspondiente al plazo entre el 5 y el 18 de octubre.

Lee también

De persistir el cierre no recibirán el cheque, lo que promete elevar la presión sobre grupos como los, un gremio con mucha capacidad de presión dada la escasez de profesionales en este sector en EU.

Las bajas por enfermedad de los controladores de tráfico aéreo (que motivaron la suspensión de una importante cantidad de vuelos) originaron el acuerdo que puso fin al anterior cierre de Gobierno de 35 días, hasta ahora el más largo de la historia en el país.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡ALERTA SAT! Aguinaldo 2025 ¿Cuánto te quitarán de impuestos y el truco legal para que pagues CERO. Foto: Canva / SAT

¡ALERTA SAT! Aguinaldo 2025: ¿Cuánto te quitarán de impuestos y el truco legal para que pagues CERO?

Aguinaldo IMSS e ISSSTE 2025: esta es la cantidad exacta que recibirán los pensionados. FECHA. Foto: Adobe / IMSS / ISSSTE

Aguinaldo IMSS e ISSSTE 2025: esta es la cantidad exacta que recibirán los pensionados. FECHA

AFP

Nuevo examen de Ciudadanía de Estados Unidos 2025: Nuevas preguntas, dificultad y qué cambió

Canadá. iStock/ Julia Dorian

¿Esperarías hasta 50 años? Requisitos para obtener la residencia permanente de Canadá por vía humanitaria

“Tómense vacaciones antes del 29 de octubre”: la inquietante advertencia del científico de Harvard sobre el cometa 3I/ATLAS. Foto iStock / siete solar

“Tómense vacaciones antes del 29 de octubre”: la inquietante advertencia del científico de Harvard sobre el cometa 3I/ATLAS