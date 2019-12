Chocan en EU por calendario sobre juicio a Trump

Washington.— Republicanos y demócratas continuaron ayer en un tira y afloja sobre el calendario y los términos del juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras el líder de la mayoría conservadora en el Senado, Mitch McConnell, arremetió contra los progresistas y los tachó de mantener una postura “absurda”.

La presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, fue blanco de las críticas de McConnell por no haber entregado formalmente al Senado los cargos contra Trump para iniciar el juicio.

“Aparentemente ella cree que puede decirnos cómo llevar a cabo el juicio político”, aseveró McConnell en declaraciones al programa de televisión Fox&Friends.

La semana pasada, la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes permitió que se aprobaran los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso contra Trump, lo que dio luz verde a la apertura de un juicio político en el Senado, que probablemente se celebrará en enero. McConnell destacó que los conservadores no pueden hacer nada hasta que Pelosi les mande el documento con los cargos políticos. La demócrata insinuó ayer que no va a tomar ninguna medida hasta que los republicanos expliquen cómo va a transcurrir el juicio. “La Cámara [de Representantes] no puede elegir a nuestros jefes del impeachment hasta que sepamos qué tipo de juicio llevará a cabo el Senado”, dijo Pelosi.

Los “jefes del impeachment” son los “fiscales” en un juicio político, que suele elegir la Cámara Baja entre sus legisladores, mientras que el “jurado” del proceso son los miembros del Senado. La selección de los fiscales se produce después de la entrega de las imputaciones políticas a la Cámara Alta. Los demócratas y los republicanos también chocan respecto a los términos en los que va a transcurrir el juicio, porque los progresistas quieren llamar a nuevos testigos del caso que comparezcan ante el Senado, algo a lo que los republicanos se oponen.

Indagarán muertes de niños migrantes

Congresistas estadounidenses anunciaron una investigación sobre la muerte de niños y adultos inmigrantes que permanecían detenidos, al advertir que al menos siete menores de edad han perdido la vida desde 2018 bajo custodia del gobierno de Trump.