Una mujer polaca que afirmó durante más de dos años ser , la niña británica desaparecida en 2007 en , fue declarada culpable por la justicia británica de acosar a los padres de la menor.

, de 24 años, estaba siendo juzgada desde principios de octubre por haber acosado a los padres de la niña, entre junio de 2022 y febrero de 2025, con mensajes escritos y llamadas telefónicas, afirmando ser Madeleine McCann.

Al término de un juicio de cinco semanas ante un tribunal de Leicester, el jurado absolvió sin embargo a Julia Wandelt del cargo de "stalking", que en el derecho británico corresponde a seguir a alguien o presentarse en su domicilio de manera no solicitada y con un comportamiento obsesivo.

La joven polaca conocerá su condena en una próxima audiencia.

Julia Wandelt, que se había declarado no culpable, se tapó la cara con las manos al escuchar el veredicto.

La acusada aseguró que no había querido atraer la atención u obtener beneficio económico, "sino simplemente saber realmente quién soy".

Karen Spragg, una mujer británica que estaba coacusada en este mismo caso, fue absuelta de los mismos cargos por el jurado.

Kate y Gerry, padres de Madeleine McCann. FOTO: ESPECIAL
Kate y Gerry, padres de Madeleine McCann. FOTO: ESPECIAL

A casi 20 años de la desaparición de Madeleine McCann

Madeleine McCann, de 3 años, desapareció en mayo de 2007 de un complejo vacacional en el Algarve, mientras sus padres cenaban en un restaurante cercano.

Su desaparición, que nunca ha sido esclarecida, tuvo un impacto mundial y la investigación ha tenido múltiples giros.

Durante el juicio de Wandelt, el matrimonio McCann, así como el hermano y la hermana de Maddie, gemelos de 20 años, relataron la "angustia" y el estrés provocados por las afirmaciones y la "intrusión" de la acusada en su vida privada.

El alemán Christian Brückner, de 48 años, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, salió de una prisión en su país el 17 de septiembre después de cumplir una condena por violación en otro caso.

Sin embargo, Brückner no ha sido acusado en el caso McCann debido a la falta de pruebas, según los fiscales.

