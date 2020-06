Casa Blanca niega que Trump haya sido informado de recompensas rusas a talibanes, como adelantó NYT

La Casa Blanca negó el sábado que el presidente Donald Trump haya recibido informes de inteligencia según los cuales Rusia ofreció recompensas a militantes talibanes para ultimar a soldados estadounidenses en Afganistán.

La secretaria de prensa, Kayleigh McEnany, dijo que "ni el presidente ni el vicepresidente fueron informados sobre las presuntas recompensas rusas", de las cuales informó el viernes el diario The New York Times.

"Esto no habla del mérito de los supuestos informes de inteligencia sino de la inexactitud de la historia de The New York Times, que sugiere erróneamente que el presidente Trump fue informado sobre este asunto", agregó.

La información surge en momentos en que Trump busca retirar las tropas estadounidenses de Afganistán.

Los talibanes negaron el informe del NYT, al igual que Rusia, cuya embajada en Estados Unidos tuiteó que "las acusaciones sin fundamento y anónimas" que publica el periódico provocaron "amenazas directas contra la vida" de sus empleados en sus legaciones de Washington y Londres.

