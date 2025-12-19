La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del sábado 20 de diciembre en seis alcaldías de la CDMX.

En la alcaldía Tlalpan se activó alerta naranja, pues se pronostican temperaturas de entre 1 a 3 grados Celsius y heladas, entre las 00:00 horas y las 8:00 de la mañana.

Asimismo, se activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.

En esas demarcaciones se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, también entre las 00:00 y las 8:00 de la mañana.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población proteger niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas; en caso de usar calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada; usar crema para hidratar y proteger tu piel del frío; y mantener el esquema de vacunación actualizado (Covid, influenza y neumococo).

También se sugiere abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C, resguardar mascotas del frío y evitar dejarlas a la intemperie.

