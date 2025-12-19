Más Información
SAT solicitará pago de 51 mil mdp a Grupo Salinas para enero de 2026; llama a cubrir deudas correspondientes
Sheinbaum llama a que Salinas Pliego cubra los 51 mil mdp que deben en impuestos sus empresas; "Ojalá pague", dice
Fiscal general adjunto Todd Blanche prevé para hoy publicación de los archivos Epstein; serán "varios cientos de miles"
Volaris y Viva anuncian creación de nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas; buscan acelerar conectividad y mantener bajos costos
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a templado y cielo medio nublado para este viernes 19 de diciembre de 2025 en la Ciudad de México.
Se prevén condiciones limitadas para lluvias ligeras, especialmente en el sur y poniente de la ciudad, con caída de lluvia menor a 5 milímetros.
Asimismo, se espera viento variable de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas cercanas a 35 kilómetros por hora, de acuerdo con el boletín meteorológico.
Se espera que la madrugada del sábado 20 de diciembre sea de frío a muy fría, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 21°C por la tarde y mínima de 9°C en las primeras horas del día.
¿En qué plazas de CDMX estarán los módulos para envolver regalos con papel reciclado?; aquí te decimos
