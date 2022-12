California autoriza a niña tener un unicornio de mascota, si es que encuentra uno

Los Ángeles.- Reglas son reglas. Funcionarios de control de animales en el sur de California dieron permiso para que una niña tenga un unicornio en casa, siempre que siga pautas estrictas.

El Departamento de Control y Cuidado de Animales del condado de Los Ángeles compartió esta semana una carta que recibió de una niña llamada Madeline.

La niña escribió: “Estimado condado de Los Ángeles, me gustaría su aprobación para tener un unicornio en mi patio trasero, si es que encuentro uno. Por favor envíeme una carta en respuesta”.

La directora de la agencia, Marcia Mayeda, respondió con una carta junto con una licencia de unicornio preaprobada, una etiqueta de licencia con forma de corazón y un unicornio de peluche para que Madeline lo tenga hasta que encuentre uno real. Las fotos de la licencia y la carta de Madeline se publicaron en las redes sociales de la agencia.

Lee también: Estudio lo demuestra: personas nacidas en diciembre reciben menos regalos que los demás



Madeline wrote us a letter requesting permission to have a unicorn in her backyard. We issued her a preapproved unicorn license. Also, because they are indeed very rare to find, we gave her the unicorn pictured below as she continues her search. Why, yes we DO license unicorns! pic.twitter.com/SUosMLdzGY

— LA Co Animal Care (@LACoAnimalCare) December 7, 2022