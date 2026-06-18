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Londres. El veterano político laborista británico Andy Burnham ganó este viernes unas elecciones parciales clave que, al asegurarle un escaño en el Parlamento, allanan el camino para un desafío por el liderazgo contra el asediado primer ministro Keir Starmer.
Burnham, exministro del gobierno y alcalde del Gran Manchester desde 2017, derrotó de manera contundente al candidato del partido de extrema derecha Reform UK en la circunscripción de Makerfield, en el noroeste de Inglaterra.
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El popular político de 56 años, con una larga trayectoria en el gobernante Partido Laborista de centroizquierda, afirmó tras conocerse los resultados que su victoria es la "última oportunidad" para cambiar ese movimiento.
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