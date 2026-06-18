Londres. Un hombre inglés de 30 años fue arrestado este jueves por la policía británica bajo sospecha de intento de asesinato después de que un niño de 3 años cayese en un recinto con cocodrilos en un zoológico cerca de Huntingdon, en el centro de Inglaterra.

La Policía de Cambridgeshire informó que los agentes fueron alertados poco antes de las 13:30, hora local, de un incidente en el Johnsons Zoo, en Old Hurst, "que involucró a un niño de 3 años, durante el cual acabó en la jaula de los cocodrilos”.

"Estamos hablando con la gente que estaba en el zoológico en el momento del incidente, para entender las circunstancias", dijo la inspectora de la policía de Cambridgeshire, Verity McCann. Según los testimonios, el sujeto empujó al niño, pero hasta el momento se desconocen las razones.

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Las autoridades creen que el detenido, oriundo de Norfolk (este de Inglaterra), y el niño de 3 años no se conocían.

El menor fue trasladado al hospital con heridas graves y se encuentra en "estado crítico pero estable", indicó la policía, que investiga asimismo si llegó a ser atacado por los animales.

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El zoológico señaló en una declaración que la Tropical House, la zona donde están los cocodrilos, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, por respeto a la familia.

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“Nuestros pensamientos y oraciones están con el niño y su familia, tras el incidente ocurrido hoy", indicó.

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El sitio web del zoológico presume de albergar más de un centenar de ejemplares de animales, entre ellos cocodrilos, leones africanos y un tigre de Bengala.

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