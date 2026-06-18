Washington. Las fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron el jueves una embarcación acusada de traficar drogas en el océano Pacífico oriental, lo que dejó tres muertos, parte de una campaña de meses del gobierno del presidente Donald Trump contra presuntos narcotraficantes en América Latina.

El ataque más reciente eleva a por lo menos 211 el número de personas que han muerto en ataques contra embarcaciones por parte de las fuerzas armadas estadounidenses desde que, en septiembre de 2025, el gobierno de Trump inició una ofensiva contra los que denomina “narcoterroristas”.

Al igual que en la mayoría de los comunicados militares sobre ataques en el océano Pacífico oriental y el mar Caribe, el Comando Sur de Estados Unidos indicó que atacó a presuntos traficantes de drogas a lo largo de rutas de contrabando conocidas. Las fuerzas armadas no aportaron pruebas de que la embarcación estuviera transportando narcóticos. En un video publicado en la red social X puede apreciarse una lancha avanzando a gran velocidad por el agua antes de ser alcanzada por un proyectil y estallar en llamas.

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Trump ha dicho que Estados Unidos está en un “conflicto armado” contra los cárteles en América Latina, y ha justificado los ataques, diciendo que se trata de un incremento necesario para frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense y las sobredosis mortales que cobran vidas. Pero su gobierno ha ofrecido pocas pruebas para respaldar sus afirmaciones de que está matando a “narcoterroristas”.

On June 18, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/22B31fjZUK — U.S. Southern Command (@Southcom) June 18, 2026

Los críticos han cuestionado la legalidad general de los ataques contra embarcaciones, al igual que su eficacia, en parte porque el fentanilo detrás de muchas sobredosis mortales suele introducirse a Estados Unidos por tierra desde México, donde se produce con sustancias químicas importadas de China e India.

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Los senadores exigieron el jueves que el Pentágono publique “video sin editar” de los ataques. Estos han sido objeto de un intenso escrutinio por parte de algunos legisladores demócratas y académicos del derecho militar. El primer ataque de las fuerzas armadas de Estados Unidos en 2025 generó especial preocupación entre algunos legisladores y quienes estudian el derecho militar.

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Dos hombres que iban en la embarcación sobrevivieron al ataque inicial, en el que fallecieron otros nueve, y se aferraban a los restos cuando la nave fue atacada de nuevo, lo que los mató. La Casa Blanca confirmó el ataque posterior, e insistió en que se realizó “en defensa propia” para garantizar que la embarcación fuera destruida y de conformidad con las leyes de los conflictos armados.

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Pero algunos expertos en derecho señalaron que un segundo ataque que matara a sobrevivientes habría sido ilegal en cualquier circunstancia, hubiera o no conflicto armado.

El organismo de supervisión del Pentágono informó en mayo que planea investigar si las fuerzas armadas de Estados Unidos se apegaron a un marco de selección de objetivos establecido al llevar a cabo los ataques. Sin embargo, la evaluación se centra específicamente en lo que se conoce como el Ciclo Conjunto de Selección de Objetivos de seis fases, y no en la legalidad de los ataques, indicó la oficina del inspector general.

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