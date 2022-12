Biden promete a Zelensky que Ucrania nunca estará sola

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este miércoles a su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelensky, que nunca estará solo y elogió la "determinación inquebrantable" del pueblo ucraniano para decidir su propio destino.

"Nunca estará solo", dijo Biden a Zelensky en una rueda de prensa.

Los dos líderes comparecieron ante la prensa en la Casa Blanca tras mantener una reunión bilateral, que se engloba en el primer viaje al extranjero de Zelensky desde el comienzo de la invasión rusa el pasado 24 de febrero.

Join President Volodymyr Zelenskyy and me as we hold a joint press conference. https://t.co/O0Rk76qwpd

— President Biden (@POTUS) December 21, 2022