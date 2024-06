El presidente estadounidense Joe Biden "no está capacitado para cuatro años más en el cargo", dice el consejo editorial del Wall Street Journal. Añade que la "pregunta inevitable es por qué las personas más cercanas a Biden lo dejaron postularse nuevamente".

En el editorial, el WSJ menciona que "por el bien del país, más incluso que de su partido, los demócratas tienen que pensar mucho sobre si necesitan reemplazarlo en la cima de su lista".

El medio detalla que "Biden perdió el debate en los primeros 10 minutos porque no habló con claridad, lo hizo con voz débil y, en ocasiones, no pudo completar una oración coherente. Su mirada en blanco cuando Donald Trump hablaba sugería la de un hombre que está luchando por recordar lo que le han preparado durante semanas para decir, pero que ya no tiene la memoria para hacerlo".

Lee también Biden debería abandonar la competencia, EU necesita un oponente más fuerte, señala The New York Times

En la editorial se menciona que la situación pone a los demócratas en una difícil decisión: mantener a Biden como nominado con riesgos o buscar activamente un nuevo candidato que pueda ofrecer una alternativa más sólida y competitiva.

El WSJ destaca que Biden "todavía puede recordar una línea o una política de vez en cuando. Pero sin un guion proporcionado por sus asistentes y sin su habitual teleprompter, el presidente parecía y sonaba perdido. Los votantes ya lo sintieron, razón por la cual dos tercios han estado diciendo durante más de un año que preferirían que no volviera a presentarse".

Resalta que "el vacilante esfuerzo del presidente le permitió a Trump ganar el debate a pesar de un desempeño mediocre por derecho propio".

Lee también "Pánico": la portada de la revista Time tras la participación de Biden en el debate presidencial





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr