El expresidente Donald Trump fue el claro ganador del debate presidencial de este jueves contra el mandatario Joe Biden, en Atlanta, de acuerdo con una encuesta flash de la cadena estadounidense CNN, anfitriona del evento.

Un 63% de votantes registrados que vieron el debate dijeron que Trump tuvo una mejor actuación, frente a 33% que consideró que se desempeñó mejor Biden, La encuesta fue relizada por SSRS para CNN.

Antes del debate, con los mismos consultados, 55% consideraba que Trump tendría mejor actuación, frente a 45% que se decantaba por el demócrata.

Según CNN, los resultados suponen un cambio con respecto a 2020, cuando los observadores de debates consideraban que Biden superaba a Trump en sus debates presidenciales.

Una mayoría del 57% de los observadores de debates el jueves por la noche dicen que no tienen confianza real en la capacidad de Biden para dirigir el país, y 44% que no tienen confianza real en la capacidad de Trump para hacerlo. Estas cifras no han variado con respecto a la encuesta realizada antes del debate, en la que 55% de los votantes afirmaba no tener confianza en Biden y el 47% en Trump.

