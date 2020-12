El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, emitió este jueves un mensaje en el que destacó la importancia de "renunciar a las tradiciones navideñas" por la pandemia del coronavirus.

En Twitter, escribió: "Sé lo difícil que es renunciar a las tradiciones navideñas, pero es muy importante. Use cubrebocas, limite el tamaño de los grupos y absténgase de viajar. Tenemos que mantenernos separados un poco más".

Estados Unidos llegó este jueves a 18 millones 634 mil 141 casos confirmados y a 328 mil 849 fallecidos por Covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Este balance a las 20:00 hora local (01.00 GMT del viernes) es de 3 mil 310 muertes más que el martes y de 224 mil 475 nuevos contagios.

En cuanto a contagios, California, que se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia, superó la barrera de 2 millones con 2 millones 45 mil 772.

El Departamento de Salud del condado de Los Ángeles instó este jueves a los residentes a evitar asistir a servicios religiosos al interior de iglesias por motivo de la Navidad, debido a la escalada de coronavirus en el área, que es el foco de la pandemia en Estados Unidos.

