Jerusalén. El primer ministro israelí, , se reunió este lunes con el enviado especial de la Casa Blanca para Medio Oriente, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, , para debatir "novedades en la región".

"El primer ministro ha mantenido una reunión (con los enviados estadounidenses) para discutir actualizaciones y novedades en la región" afirmó la portavoz del Gobierno israelí, Shosh Bedrosian, en una rueda de prensa oficial.

Tanto Witkoff como Kushner aterrizaron en este lunes para tratar la implementación de la tregua en el territorio palestino, que este domingo estuvo en riesgo tras enfrentamientos en el sur de Gaza con el Ejército israelí que desencadenaron decenas de ataques de en distintos puntos de la Franja.

Según recogió el canal isarelí N12, su visita incluirá reuniones con altos funcionarios israelíes, además de con mediadores de Egipto y Catar.

Esta semana se espera también la visita a Israel del vicepresidente de Estados Unidos, , que también se reunirá con el mandatario. Para supervisar la implementación del.

La tregua comenzó el 10 de octubre y el Gobierno de denuncia que desde entonces Israel ha vulnerado en unas 80 ocasiones el acuerdo. El , por su parte, acusó a los islamistas de vulnerarlo ayer por los enfrentamientos en Rafah, así como a la población que accede a las áreas aún militarizadas.

Aún no se ha publicado la agenda del mandatario, pero N12 afirma que su visita comenzará este martes e incluirá actos en la , con las familias de los rehenes israelíes, así como reuniones con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y con el presidente del país, Isaac Herzog.

