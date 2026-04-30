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París.- Cuatro personas fueron rescatadas con vida de las aguas del Sena, en una zona en las afueras de París, después de que el autobús en el que viajaban cayese al río, informaron las autoridades francesas.
El espectacular accidente se produjo sobre las 9.30 hora local en Juvisy-sur-Orge, en el departamento del Essonne, a unos 25 kilómetros al sur de París, por causas que están siendo investigadas.
Según la prensa francesa, la conductora del autobús era una mujer que estaba finalizando su periodo de formación. Por este motivo, junto a ella, había solo otros tres pasajeros, entre ellos el profesor de conducción.
De acuerdo con Le Parisien, varios transeúntes intervinieron en las operaciones de salvamiento mientras esperaban a los equipos especializados.
El diario informó de la intervención de 16 vehículos del Servicio Departamental de Incendios y Salvamento de Essonne (SDIS), con 34 bomberos —incluyendo buzos de rescate y la brigada fluvial—, además de personal de Vías Navegables de Francia (VNF).
mcc
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