Nueva York.- La autobiografía del candidato a la vicepresidencia de EU con Donald Trump, J.D. Vance, titulada "Hillbilly Elegy", publicada en 2016, tiene ahora una segunda vida y arrasa esta semana entre los libros más vendidos después de que se conociera su candidatura el pasado lunes en la tarde.

En la lista de más vendidos de Amazon -desde hace tiempo la mayor librería del país- "Hillbilly Elegy" (que en español se comercializó como "Hillbilly, una elegía rural") es el número 1 (en su versión de bolsillo, 9.40 dólares) y el número 2 (tapa dura, 19.26 dólares) de los más vendidos.

También en Barnes&Noble, la mayor librería tradicional del país, con sucursales en todas las grandes ciudades, "Hillbilly Elegy" es el segundo libro más vendido entre toda su oferta.

"Hillbilly Elegy", la autobiografía de J.D. Vance. Foto: AP

Esta autobiografía fue escrita en 2016 y tuvo entonces unas excelentes críticas, incluso en medios alejados del universo conservador de J.D. Vance; así, permaneció 74 semanas en la lista de libros más vendidos de no ficción del influyente diario The New York Times.

La autobiografía no ahorra detalles muy duros sobre la infancia de Vance, con una madre adicta a las drogas e incapaz de ocuparse de sus hijos -él se crio, de hecho, con su abuela-, y otros episodios de acoso, todo dentro de una sociedad blanca y pobre, golpeada por la crisis.

También la versión cinematográfica del libro, con el mismo título y producida por Netflix, aparece como la segunda película más vista en Estados Unidos según la medición de FlixPatrol, que monitorea a diario la oferta del gigante del streaming.

Curiosamente, el libro no se vende en los numerosos puestos de venta desplegados en la Convención Republicana de Milwaukee donde se presentó la candidatura de Vance y él ha pasado a ser una de las personalidades estelares, como sí se venden otro tipo de libros, junto a gorras, camisetas, tazones y el clásico merchandising de estos foros.

