Milwaukee.— El expresidente estadounidense Donald Trump se dio ayer un nuevo baño de masas para escuchar en la convención nacional de su partido en Milwaukee el primer discurso del senador de Ohio JD Vance, su candidato a vicepresidente, quien aceptó la nominación y lo elogió, a la vez que contó un poco de su historia, y acusó al presidente Joe Biden de provocar el estancamiento de la economía, de los salarios, y de inundar al país con millones de migrantes ilegales.

Acusó que “China y los cárteles mexicanos inundaron Estados Unidos con fentanilo”.

El candidato republicano a la vicepresidencia dijo que “los precios se dispararon, los sueños se acabaron y China y los cárteles mexicanos inundaron Estados Unidos con fentanilo. Eso se acabó”.

Acusó a Biden de hacer tratos con China, lo acusó de la desastrosa guerra en Irak. La gente coreó: “¡Joe debe irse!”. También dijo que Biden no pelea por sus propios ciudadanos, en vez de lo cual, señaló, hace “tratos con dictadores”.

Al presentarse agregó que “esta noche, es una de esperanza. Una noche para recordar lo que Estados Unidos fue y volverá a ser. Esta noche pudo ser muy diferente. Pudo ser una noche de duelo y dolor”.

Detalló: “Piensen en las mentiras que les dijeron sobre Donald Trump. Y luego miren la foto de él desafiante, con el puño en alto”, declaró Vance, sobre la imagen del atentado que sufrió el expresidente el sábado pasado en Pennsylvania.

“Cuando Donald Trump se puso de pie en ese campo, todo Estados Unidos se levantó. Incluso en su momento más peligroso, estábamos en su mente. Su instinto éramos nosotros. Para llamarnos a algo más alto. A algo más grande. Para volver a ser ciudadanos que preguntan qué necesita nuestro país de nosotros”, dijo. “Llamó a la unidad nacional, a la calma. Recordó a las víctimas del terrible ataque, especialmente al valiente Corey Comperatore , que dio su vida para proteger a su familia y luego Trump voló a Milwaukee y regresó al trabajo”, remarcó Vance. “Él fue y volverá a ser nuestro presidente de Estados Unidos”, recalcó el candidato.

Señaló que nunca imaginó, “ni en mis sueños más salvajes”, el ser el candidato a la vicepresidencia. Recordó que creció en un lugar donde vivían los olvidados.

Agradeció a su abuelita por salvarlo de las drogas, y contó un poco de su historia, de cómo sirvió en los Marines y regresó para estudiar en la Universidad de Ohio. Y luego en Yale, donde conoció a su esposa. Narró que cuando su abuelita murió, encontraron armas por todos lados. Y llegaron a la conclusión de que tenía armas en todas partes para que, donde quiera que estuviera, pudiera proteger a su familia. “Ese es el espíritu americano”, dijo.

“Necesitamos un líder que luche por la gente que construyó este país, que responda a la gente trabajadora, sindicalizados o no, un líder que no se venda a las multinacionales, sino que defienda a la industria estadounidense. Necesitamos al presidente Trump”, remarcó Vance.

Antes, Usha Vance, su esposa, dijo que su relación con Vance, con sus diferentes orígenes, es “un testimonio de este gran país”.

Vance adelantó su estreno con una aparición en un foro paralelo a la reunión principal.

Resaltó la valentía del expresidente, tras sobrevivir el sábado a un intento de asesinato durante un mitin en Pennsylvania.

Un tirador, que luego fue abatido, disparó contra el candidato republicano Trump y le causó una herida en la parte superior de la oreja derecha, que ahora cubre con una venda blanca. Un asistente al mitin murió y otros dos resultaron heridos.

“Pensé que acabábamos de perder a un gran presidente, lo que sería terrible para nuestro país (…) Pero se levantó un minuto después de que le dispararon, con el puño en alto y diciendo ¡Lucha, lucha, lucha!”, recordó Vance. “¿Acaso [Trump] estaba enojado? Llamó a la unidad nacional. Llamó a la calma. Demostró liderazgo y los medios siguen diciendo que quieren que alguien baje el tono. A Donald Trump le dispararon y bajó el tono. Eso es lo que hace un verdadero líder”, agregó.

Vance aseguró que “los medios han mentido de manera más agresiva y calumniosa” sobre su jefe, pero “él sigue saliendo adelante, sigue perseverando y peleando”.

Antes, Donald Trump Jr., hijo del exmandatario, afirmó que “millones entran a nuestro país y las ciudades se vuelven centros criminales, mientras los policías son perseguidos”. “Lo único en lo que han sido efectivos es en perseguir a mi padre”, acusó Trump Jr.

Sobre el atentado contra su padre, dijo que “estuvimos a milímetros de los momentos más oscuros de la historia estadounidense”.

Lamentó la muerte de un “héroe estadounidense”, pero aseguró que “su memoria vivirá para siempre”, aludiendo al bombero de 50 años que asistió al mitin en Pennsylvania y perdió la vida.

Trump Jr. dijo que lucharán, y que el 5 de noviembre lucharán con su voto. El 13 de julio, afirmó, la gente se dio cuenta de que hay gente dura, y luego está el “Trump duro”. Declaró que no cree en las coincidencias, pero sí “en el plan de Dios”, y que así como Roosevelt sobrevivió, también Trump.

Agregó que Trump no necesitaba competir, porque no necesita el dinero, ni el poder. Pero lo hizo porque es “la única oportunidad de salvar a Estados Unidos. Lo hizo por cada uno de ustedes”.

Añadió que “Vance y yo venimos de lugares distintos, pero ambos luchamos por salvar a Estados Unidos”, y que el candidato será “un vicepresidente grandioso”.

Mientras, la vicepresidenta Kamala Harris accedió a dos fechas propuestas por CBS para el debate con Vance: el 23 de julio o el 13 agosto. Posteriormente, CBS ofreció otra fecha, el 12 de agosto, que la vicepresidenta también ha aceptado, según detalla su campaña, instando a los republicanos a fijar fecha.

La respuesta de la campaña de Trump y Vance no se hizo esperar y llegó en forma de burla. “No sabemos quién será el nominado de los demócratas a la vicepresidencia, así que no podemos comprometernos a una fecha antes de su convención [que se celebrará del 19 al 22 de agosto en Chicago]”, señaló Brian Hu- ghes, asesor principal de la campaña Trump-Vance. Harris ha desestimado a Vance como alguien que Trump “sabía que sería un sello de aprobación para su agenda extrema”. En un video, señaló: “No se equivoquen: JD Vance sólo será leal a Trump, no a nuestro país”.

Vance se ha convertido en uno de los defensores más agresivos de Trump mientras el expresidente ha buscado el cargo por tercera vez.

Además del discurso de Vance, familias de varios militares estadounidenses muertos en el ataque de 2021 en el aeropuerto de Kabul, Afganistán, durante la retirada de las tropas estadounidenses subieron al escenario de la Convención Nacional Republicana y criticaron a Biden.