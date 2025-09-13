Más Información

Fiscalía de Paraguay descarta extradición inmediata de Hernán Bermúdez

Fiscalía de Paraguay descarta extradición inmediata de Hernán Bermúdez

Homicidio culposo, lesiones y daños, los tres delitos que persigue la Fiscalía por explosión en Iztapalapa

Homicidio culposo, lesiones y daños, los tres delitos que persigue la Fiscalía por explosión en Iztapalapa

SRE condena asesinato del mexicano Silverio Villegas en Chicago durante arresto de ICE

SRE condena asesinato del mexicano Silverio Villegas en Chicago durante arresto de ICE

Adán Augusto afirma que comparecerá si es requerido en investigación tras detención de Hernán Bermúdez

Adán Augusto afirma que comparecerá si es requerido en investigación tras detención de Hernán Bermúdez

"El que la haga que la pague", dice José Ramiro López Obrador sobre la detención de Hernán Bermúdez

"El que la haga que la pague", dice José Ramiro López Obrador sobre la detención de Hernán Bermúdez

Siete meses tras la pista de Hernán Bermúdez; así le siguieron los pasos de México a Paraguay

Siete meses tras la pista de Hernán Bermúdez; así le siguieron los pasos de México a Paraguay

VIDEO: Así fue la captura en Paraguay de Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"

VIDEO: Así fue la captura en Paraguay de Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"

Alicia Matías será cremada y despedida por sus hijas y esposo en ceremonia privada

Alicia Matías será cremada y despedida por sus hijas y esposo en ceremonia privada

PAN exige investigación imparcial y castigo a políticos que encubrieron a Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"

PAN exige investigación imparcial y castigo a políticos que encubrieron a Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"

Así es el barrio paraguayo donde se escondía Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora

Así es el barrio paraguayo donde se escondía Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora

Obispo de Cuernavaca pide a delincuentes deponer las armas; denuncia convivencia entre funcionarios de Cuautla y delincuencia

Obispo de Cuernavaca pide a delincuentes deponer las armas; denuncia convivencia entre funcionarios de Cuautla y delincuencia

"Eduardo trabaja de Didi y estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada", dice hermano de víctima de explosión en Iztapalapa

"Eduardo trabaja de Didi y estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada", dice hermano de víctima de explosión en Iztapalapa

Australia invertirá inicialmente 12 mil millones de dólares australianos (unos 8 mil millones de dólares estadounidenses) para dotar a uno de sus astilleros de la capacidad necesaria para construir una flota de , anunció el gobierno el domingo.

Esta "cantidad muy significativa" de dinero se gastará a lo largo de una década en una instalación de construcción y mantenimiento naval en Australia Occidental, aseguró el ministro de Defensa, Richard Marles.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS? Foto: IMSS / INAPAM / Adobe

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS?

Visa láser/ iStock/ rarrarorro

¡Ya no hay citas en 2025! FECHAS DISPONIBLES para tramitar la visa por primera vez

Foto: Cortesía Disney World Latino

Disney World lanza oferta única para visitantes latinos: 4 días, 4 parques, 1 gran aventura

Visa americana. iStock

¿Qué es un ‘Overstay’ en Estados Unidos y por qué puede llevarte a la CANCELACIÓN de tu visa?

AICM/iStock/ Feverpitched

Aeropuerto de CDMX (AICM) suspenderá vuelos por Desfile Militar del 16 de septiembre de 2025