Australia invertirá inicialmente 12 mil millones de dólares australianos (unos 8 mil millones de dólares estadounidenses) para dotar a uno de sus astilleros de la capacidad necesaria para construir una flota de submarinos nucleares, anunció el gobierno el domingo.

Esta "cantidad muy significativa" de dinero se gastará a lo largo de una década en una instalación de construcción y mantenimiento naval en Australia Occidental, aseguró el ministro de Defensa, Richard Marles.

