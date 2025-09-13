Más Información
Homicidio culposo, lesiones y daños, los tres delitos que persigue la Fiscalía por explosión en Iztapalapa
Adán Augusto afirma que comparecerá si es requerido en investigación tras detención de Hernán Bermúdez
PAN exige investigación imparcial y castigo a políticos que encubrieron a Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"
Obispo de Cuernavaca pide a delincuentes deponer las armas; denuncia convivencia entre funcionarios de Cuautla y delincuencia
Australia invertirá inicialmente 12 mil millones de dólares australianos (unos 8 mil millones de dólares estadounidenses) para dotar a uno de sus astilleros de la capacidad necesaria para construir una flota de submarinos nucleares, anunció el gobierno el domingo.
Esta "cantidad muy significativa" de dinero se gastará a lo largo de una década en una instalación de construcción y mantenimiento naval en Australia Occidental, aseguró el ministro de Defensa, Richard Marles.
