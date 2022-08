Alumnos regalan auto a su profesor de matemáticas en EU

Dicen que los maestros son importantes para nuestra sociedad, porque ayudan a formar, enseñar y transmitir conocimientos, incluso algunos logran ganarse el respeto de sus alumnos. Tal es el caso de del profesor Julio Castro, quien está dando la hora en las redes sociales por protagonizar una conmovedora historia viral. Todo sucedió en Los Ángeles, California.



Julio Castro enseña matemáticas en la escuela secundaria YULA Boys. El docente reside en el Valle de Santa Clarita y demora cuatro horas en llegar al colegio. Según el diario Los Ángeles Times, él utiliza una patineta scooter y el bus cada semana, porque no tiene automóvil.

Siguiendo esa línea, Castro se despierta a las 4 de la mañana y regresa a casa a las 9 de la noche. Un día, el estudiante Joshua Gerendash encontró al docente mirando una colección de autos en Google con la esperanza de encontrar uno cómodo por mil 500 dólares.

Cuando los alumnos se enteraron de la historia del maestro nacido en el Perú, hicieron una recolección de fondos para ayudarlo. Tras recaudar cerca de 30 mil dólares, compraron un Mazda 3 color azul del 2019. Si bien el coche ya es usado, cuenta con un año de seguro.

Una vez que realizaron la compra, los muchachos organizaron una fiesta para entregarle el docente su nuevo automóvil. “Se salta su hora de comer para atender a un alumno y se queda después de clase. También ayuda a estudiantes que no están en sus clases. Está muy, muy, muy dedicado a nuestro futuro”, contó Gerendash.

Por su parte, Castro se emocionó al recibir el regalo y aseguró que este gesto lo motiva a seguir impulsando el amor por la enseñanza: “No trata solo de saber la respuesta, sino de cómo llegar a la respuesta... Las matemáticas son una habilidad que se aprende con la práctica y la dedicación, y siempre que le des respeto, ella será respetuosa contigo. Y no te preocupes por la nota, se verá con el tiempo”.

De acuerdo con el citado medio, Julio Castro es padre de familia y obtuvo un título en Biología en la Universidad de California. “Tengo familiares que no tienen papeles, que no están documentados, que tienen tres trabajos, les pagan menos que a mí y no se quejan. Estoy muy agradecido de tener una pareja increíble e hijos increíbles”, expresó el profesor.

Julio Castro is a dedicated math teacher in Los Angeles, California. Without a car, his commute to and from work totals to four hours a day. @WhitJohnson reports on his students’ efforts to gift their beloved teacher his very own car. https://t.co/Wl9ehXnONT pic.twitter.com/mbI7CmRiQx

— World News Tonight (@ABCWorldNews) August 27, 2022