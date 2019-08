Al menos cuatro muertos y dos heridos deja ataque con arma blanca en California

Un hombre mató a cuatro personas e hirió a dos en una serie de robos y apuñalamientos en el condado Orange de California antes de ser detenido, dijo la policía el miércoles.

Un sospechoso de 33 años, de Garden Grove, fue detenido tras dejar caer un cuchillo y un arma, según las autoridades. En un primer momento no se publicó su nombre.

Las agresiones parecían haber sido aleatorias y los únicos motivos conocidos eran “robo, odio, homicidio”, según dijo en una conferencia de prensa el teniente de la policía de Garden Grove Carl Whitney.

“Sabemos que este hombre estaba lleno de ira y que hizo daño a mucha gente esta noche”, dijo.

Los ataques ocurrieron en un margen de unas dos horas en Garden Grove y la localidad vecina de Santa Ana, al sureste de Los Ángeles.

La policía respondió en un principio a un aviso por robo en un apartamento donde nadie resultó herido, indicó Whitney.

Se registraron robos en una panadería y una aseguradora, donde una mujer sufrió varias puñaladas en la espalda. Se esperaba que sobreviviera.

Una persona dijo haber visto el ataque en un video de seguridad, añadió Whitney.

La policía recibió después otro aviso desde el mismo complejo de apartamentos, donde dos hombres habían sido apuñalados. Uno murió en un balcón y otro en el hospital.

También hubo robos en un establecimiento de cobro de cheques y en una gasolinera, donde un hombre sufrió un corte tan profundo que casi perdió la nariz, dijo el teniente.

Las autoridades localizaron el Mercedes plateado del sospechoso en una tienda 7-Eleven de Santa Ana, donde un guardia de seguridad fue desarmado y asesinado a puñaladas, añadió Whitney. También fue asesinado un empleado de un Subway cercano.

Tanto el sospechoso como todas las víctimas eran hispanos, señaló Whitney.



GGPD working multiple scenes with several homicides. Multiple robberies and stabbings by suspect. Suspect in custody by #GGPD at Harbor and First in Santa Ana. PIO at Puryear and Chapman in GG. #GGPD32 #homicide pic.twitter.com/62Xq8lm97n

— Garden Grove Police (@GardenGrovePD) August 8, 2019