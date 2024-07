Ismael “El Mayo” Zambada, el líder del Cártel de Sinaloa detenido en Estados Unidos, fue traicionado por Joaquín Guzmán López, quien lo engañó para que se reuniera con él, como ha dicho el abogado Frank Pérez. Así lo afirma en un reportaje exclusivo el periodista Ioan Grillo, quien además hace una revelación explosiva: durante la captura en Sinaloa, estaban presentes agentes de Estados Unidos.

En su sitio crashoutmedia.com, Grillo, quien ha trabajado para medios como la revista Time, el diario The New York Times, CNN, AP News, entre otros, y el periodista Juan Alberto Cedillo señalan, con base en información de un antiguo miembro del equipo de seguridad del capo, actualmente encarcelado, que El Mayo fue convocado a una reunión con Joaquín Guzmán, uno de los líderes de los Chapitos, y con un importante político sinaloense, cuyo nombre no se dio a conocer.

De acuerdo con esta fuente, El Mayo se trasladó de su escondite en la sierra de Durango a Culiacán desde una semana antes de la reunión, porque debía acudir al médico por un cáncer que padece.

De acuerdo con el abogado de Ismael Zambada, éste fue obligado a subir a un avión y atado al asiento. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

La fuente indicó a Grillo y Cedillo que, cuando El Mayo ingresó a la casa, “en la urbanización Huertos del Pedregal, pistoleros de Guzmán López emboscaron a Mayo y redujeron a cuatro guardaespaldas. Estos agentes siguen en paradero desconocido, posiblemente muertos. Otro guardaespaldas y un asistente personal del Mayo iban en un vehículo detrás y consiguieron escapar”.

Pero además, de acuerdo con esta misma fuente, agentes de Estados Unidos estaban presentes en la casa donde fue capturado El Mayo. “La fuente describió a los agentes como ‘nuestros vecinos’… pero no específico a qué agencia pertenecían”.

Según esta versión, los pistoleros ataron a El Mayo y lo llevaron unos 35 km en un coche hasta el rancho de Lazareto. Allí lo obligaron a subir a un avión y lo trasladaron hacia el norte. No está claro si pudieron parar en otro aeropuerto de Sonora y posiblemente cambiar de avión. (Se ha citado Sonora como origen del vuelo).

El Mayo, Guzmán López y un piloto volaron hacia Estados Unidos y aterrizaron en el aeropuerto privado de Santa Teresa, donde los esperaban agentes estadounidenses.

La versión coincide con la que dio el abogado del Mayo, Frank Pérez, quien aseguró que su cliente, quien se encuentra detenido en El Paso, Texas, no se entregó, sino que fue “secuestrado, emboscado, tirado al piso y esposado por seis hombres con uniformes militares y Joaquín”.

De acuerdo con el reportaje, operativos del cártel en el noroeste de México se preparan para una “explosión de violencia” tras el arresto de El Mayo.

Joaquín Guzmán fue transferido a la misma prisión de Chicago donde estaba su hermano Ovidio, quien sigue bajo custodia de las autoridades estadounidenses, pero se desconoce en dónde o bajo qué condiciones.

