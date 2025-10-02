El aeropuerto la ciudad alemana de Múnich suspendió su tráfico aéreo tras varios avistamientos de drones de origen desconocido, informó la madrugada del viernes un portavoz de la policía a la AFP.

La terminal aérea indicó en un comunicado que el jueves por la noche fueron cancelados 17 vuelos con salida desde Múnich, lo que afectó a casi tres mil pasajeros, y que 15 más que debían aterrizar allí fueron desviados a otras ciudades.

Un operador que atendía consultas de pasajeros del Aeropuerto de Múnich durante la noche declaró a CNN: "Algunos vuelos aún esperan despegar, otros han sido cancelados. Todo está bajo control y el aeropuerto reabrirá a las 5:00".

Una serie de avistamientos en varios aeropuertos de Dinamarca la semana pasada afectó a decenas de miles de pasajeros.

Europa ha estado en alerta máxima en las últimas semanas debido a una serie de avistamientos de drones, así como a supuestas incursiones de drones rusos en el espacio aéreo de la OTAN sobre Polonia y Rumania, y la supuesta violación del espacio aéreo de Estonia por parte de aviones de combate rusos.

