Más Información

Registran agresiones a prensa en marcha del 2 de octubre; reporteros de N+, La Prensa y Publimetro, entre los heridos

Registran agresiones a prensa en marcha del 2 de octubre; reporteros de N+, La Prensa y Publimetro, entre los heridos

Bloque negro causa destrozos y se enfrenta con policías este 2 de octubre; reportan heridos

Bloque negro causa destrozos y se enfrenta con policías este 2 de octubre; reportan heridos

Marcha del 2 de octubre 2025: sigue aquí el En Vivo de la movilización en Ciudad de México

Marcha del 2 de octubre 2025: sigue aquí el En Vivo de la movilización en Ciudad de México

Fitch Ratings sube calificaciones de Pemex y la coloca con perspectiva estable

Fitch Ratings sube calificaciones de Pemex y la coloca con perspectiva estable

FIFA presenta a Trionda, el balón para la Copa del Mundo 2026

FIFA presenta a Trionda, el balón para la Copa del Mundo 2026

UNAM exige a Israel repatriar a estudiante Arlín Medrano y otros 5 mexicanos detenidos; pide respeto a sus derechos humanos

UNAM exige a Israel repatriar a estudiante Arlín Medrano y otros 5 mexicanos detenidos; pide respeto a sus derechos humanos

Caso B-King y Regio Clown: colombianos habrían sido asesinados en Edomex, revela fiscal capitalina, Bertha Alcalde

Caso B-King y Regio Clown: colombianos habrían sido asesinados en Edomex, revela fiscal capitalina, Bertha Alcalde

Iglesia exige “fin del genocidio en Gaza”; pide regreso seguro de mexicanos interceptados por fuerzas israelís

Iglesia exige “fin del genocidio en Gaza”; pide regreso seguro de mexicanos interceptados por fuerzas israelís

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

SHCP advierte riesgos para funcionarios que investigan huachicol fiscal; exige respeto a su trabajo

SHCP advierte riesgos para funcionarios que investigan huachicol fiscal; exige respeto a su trabajo

Pipa de gas sufre falla mecánica en Circuito Interior; genera movilización y alarma

Pipa de gas sufre falla mecánica en Circuito Interior; genera movilización y alarma

Se han presentado 75 querellas tras explosión de pipa en Iztapalapa, informa Fiscalía de la CDMX

Se han presentado 75 querellas tras explosión de pipa en Iztapalapa, informa Fiscalía de la CDMX

El aeropuerto la ciudad alemana de suspendió su tráfico aéreo tras varios avistamientos de drones de origen desconocido, informó la madrugada del viernes un portavoz de la policía a la AFP.

La terminal aérea indicó en un comunicado que el jueves por la noche fueron cancelados 17 vuelos con salida desde Múnich, lo que afectó a casi tres mil pasajeros, y que 15 más que debían aterrizar allí fueron desviados a otras ciudades.

Un operador que atendía consultas de pasajeros del durante la noche declaró a CNN: "Algunos vuelos aún esperan despegar, otros han sido cancelados. Todo está bajo control y el aeropuerto reabrirá a las 5:00".

Lee también

Una serie de avistamientos en varios aeropuertos de Dinamarca la semana pasada afectó a decenas de miles de pasajeros.

Europa ha estado en alerta máxima en las últimas semanas debido a una serie de avistamientos de drones, así como a supuestas incursiones de drones rusos en el espacio aéreo de la OTAN sobre Polonia y Rumania, y la supuesta violación del espacio aéreo de Estonia por parte de aviones de combate rusos.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Conavi: Tutorial para inscribirse al apoyo de vivienda de 40 mil pesos. Requisitos. Foto: iStock / FJZEA

Conavi: Tutorial para inscribirse al apoyo de vivienda de 40 mil pesos. Requisitos

Beca Rita Cetina. ¿No alcanzaste a registrar a tu hijo? La CNBB amplió el plazo; este es el último día. Foto: iStock / Marcos Elihu Castillo Ramirez / Gobierno de México

Beca Rita Cetina. ¿No alcanzaste a registrar a tu hijo? La CNBB amplió el plazo; este es el último día

Visa americana. iStock

Cierre de gobierno en Estados Unidos: ¿Qué pasará con las citas de visa americana? ¿Se cancelan?

Visa americana. Foto: iStock

¿Te rechazaron la visa americana? Esto es lo que debes saber antes de volver a aplicar

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo. Foto: Canva

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo