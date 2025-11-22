Más Información
Octavo escolta de Carlos Manzo está prófugo, señala Ramírez Bedolla; “hay una investigación de 360 grados", afirma
Pemex dio contrato de 745 mdp a empresa del presidente de Miss Universo; padre de Fátima Bosch era directivo
"Perreo bendecido”, looks con mucho flow y la sorpresa de El Malilla: Así se vive el ambiente en el Flow Fest 2025
Acusan a Álvaro Díaz de campaña ofensiva sobre desaparecidos; fotos generan polémica en redes sociales
Dictan prisión preventiva a "El Licenciado" y siete escoltas de Carlos Manzo; vinculación a proceso está por definirse
"Poquitos quieren regresar al régimen de corrupción", dice Sheinbaum; presenta avances de Plan Lázaro Cárdenas en Oaxaca
¿Por qué Javier Duarte no salió de prisión?; esto dice la Ley de Ejecución Penal sobre la libertad anticipada
El Departamento de Estado de Estados Unidos insistió este sábado en que el plan de 28 puntos para poner fin al conflicto en Ucrania no es "una lista de deseos" redactada por el Kremlin, al rechazar acusaciones en ese sentido de un grupo de senadores estadounidenses.
Los congresistas habían declarado este mismo sábado que el secretario de Estado, Marco Rubio, les dijo que el presidente Donald Trump promovía una "lista de deseos de Rusia".
"Es completamente falso", escribió en X el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott. "Como lo ha sostenido el secretario Rubio y toda la administración, este plan es de autoría estadounidense, con aportes de ambos bandos, rusos y ucranianos", señaló.
Lee también ¡It´s time! Llega el árbol de Navidad al Capitolio de Estados Unidos
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
xcg/bmc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]