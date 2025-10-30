Más Información

Jackson, Mississippi. Las autoridades federales anunciaron el jueves acusaciones contra 20 personas, incluidos 14 agentes o exagentes de policía del Delta de , que presuntamente aceptaron sobornos para proporcionar paso seguro a personas que creían eran traficantes de drogas.

La investigación abarcó varios años y diversos condados en . Dos jefes de policía condales de Mississippi, el del condado de Washington, Milton Gaston, y el del condado de Humphreys, Bruce Williams, se encontraban entre los arrestados.

Algunos sobornos alcanzaron los 20 mil y 37 mil dólares, dijeron las autoridades en una conferencia de prensa.

"Es simplemente una monumental traición a la confianza pública", afirmó el fiscal federal Clay Joyner.

Las acusaciones dicen que los policías proporcionaron servicios de escolta armada en múltiples ocasiones a un agente del FBI que se hacía pasar por miembro de una banda narcotraficante. Las acusaciones alegan que los policías tenían entendido que estaban ayudando a transportar 25 kilogramos (55 libras) de cocaína a través de condados del Delta del Mississippi y hacia Memphis. Algunos de los policías también proporcionaron servicios de escolta para proteger el transporte de las ganancias del narcotráfico.

Tráfico ilegal de armas en EU. Foto: AP
Tráfico ilegal de armas en EU. Foto: AP

Investigación inició por quejas de pagos de sobornos

Gaston y Williams recibieron sobornos a cambio de dar su "bendición" a las operaciones, según un acta acusatoria. También se alega que Gaston intentó disfrazar los pagos como contribuciones de campaña, pero no los reportó como exige la ley.

Los funcionarios federales dijeron que la investigación comenzó cuando personas que habían sido arrestadas se quejaron de tener que pagar sobornos a varias personas.

"La aplicación de la ley sólo es efectiva cuando la comunidad que protegen puede confiar en que los policías están sirviendo honestamente los intereses de la comunidad", dijo Robert Eikhoff, agente especial a cargo de la Oficina de Campo del FBI en Jackson. "Este tipo de corrupción ataca el corazón de la comunidad".

Al menos 19 de las 20 personas encausadas también están acusadas de violar las leyes federales de armas.

Además de los jefes de policía, los otros acusados fueron identificados como Brandon Addison, Javery Howard, Truron Grayson, Sean Williams, Dexture Franklin, Wendell Johnson, Marcus Nolan, Aasahn Roach, Jeremy Sallis, Torio Chaz Wiseman, Pierre Lakes, Derrik Wallace, Marquivious Bankhead, Chaka Gaines, Martavis Moore, Jamario Sanford, Marvin Flowers y Dequarian Smith.

Los registros judiciales muestran que la defensoría federal está representando a 16 de las 20 personas acusadas, incluidos los dos sheriffs. La defensoría federal dijo que no comenta sobre asuntos pendientes. Los intentos de contactar a los otros cuatro en los números de teléfono listados para ellos no tuvieron éxito.

El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, dijo en un comunicado que estaba decepcionado al enterarse de las acusaciones.

"La ley debe aplicarse por igual a todos, independientemente del título o posición que ocupen", escribió. "Sepan que si traicionan la confianza del pueblo en Mississippi, enfrentarán consecuencias".

