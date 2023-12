Doce alumnos del nivel secundario de la Casa Salesiana Juan Evangelista, en La Boca, Argentina, fueron imputados por el delito de “amenazas agravadas” y la Justicia dispuso una medida perimetral para impedir que se acerquen a un grupo de compañeras que los adolescentes investigados habían nombrado en un grupo de WhatsApp en el que habían afirmado que iban a violarlas y descuartizarlas.

La investigación, que ahora tramita en la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña N°4, se inició tras una denuncia presentada por representantes del establecimiento educativo y de las madres de dos alumnas.

Así lo informaron a La Nación fuentes judiciales. El representante del Ministerio Público Fiscal se presentó este lunes en el colegio “para buscar datos y notificar de medidas restrictivas dispuestas para con los imputados [por la perimetral]”, explicaron los voceros consultados.

El viernes pasado se hicieron allanamientos en cuatro domicilios.

“Fueron allanamientos simultáneos en domicilios de parte de los estudiantes investigados”, explicó a La Nación una fuente de la causa. No transcendieron los resultados de los procedimientos. Por tratarse de menores de edad (tanto las víctimas como los investigados) se decidió no comunicar el avance de la investigación.

Chats de WhatsApp y posteos de Instagram de los imputados se viralizaron en redes sociales la última semana de noviembre, antes de que se hiciera la denuncia ante la Justicia argentina.

Con el perfil @afterglowflor, la periodista y productora Florencia Maggio hizo una serie de publicaciones en X. El primer post fue el siguiente: “Me escribieron para que cuente una situación que está pasando en el colegio San Juan Evangelista de La Boca, donde un grupo de varones de cuarto año estaban planeando secuestrar y violar a algunas de sus compañeras. Voy a dejar los chats abajo, pero dejo acá la advertencia de que son bastante fuertes”.

En las capturas de los chats subidas a X y en los posteos de Instagram, los alumnos investigados no solo hacían referencia a estudiantes, sino también a docentes.

Uno de los adolescentes publicó una foto con compañeros donde arrobó a sus amigos y los llamó “Mis amigos, los violines”, se definió a sí mismo como un “reviolín” y dijo que no le importaba la cana [la policía] ni la “puta” directora del colegio.

Chats entre los alumnos de una escuela de La Boca, en Argentina, revelan que pretendían violar y asesinar a compañeras. FOTO: CAPTURA

Según se advierte de las capturas subidas por @afterglowflor, los chats no son actuales, hay algunos de marzo y otros de agosto pasados.

“Está para descuartizar”, “para agarrarla del culo y violarla”, “alta trola esa”, “le apuntamos con el arma en la cabeza”, “llevarlas abajo de un puente, cagarlas a piñas, violarlas mientras les pegamos patadas en la cara”, y “después le metemos la pistola en el culo”, son los fortísimos mensajes de algunos de los chats que investiga la Justicia.

Maggio también subió a X un posteo que hizo una alumna: “Hoy no nos callamos más. Hoy es cuando decidimos escrachar a estos asquerosos de mierda, enfermos y violadores porque no tienen otra definición. Hoy hablo en nombre de todas las chicas del San Juan Evangelistas, que fueron amigos, novias y compañeras de estas larvas. Se difundió un grupo de WhatsApp, ‘Mamadelamama’, capturas de cómo me iban a violar a mí y a mis compañeras, cómo descuartizarían y un monto de cosas que la van a ver en la siguiente historia”.

La reacción de la escuela

Antes de que se hiciera la denuncia ante la Justicia, autoridades de la escuela dijeron a La Nación que tras enterarse de los chats del grupo de WhatsApp comunicaron lo sucedido a la supervisión de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (Dgegp) del gobierno de la Ciudad y al Consejo del Niño, Niña y Adolescente (Cnnya).

“Los alumnos que participaron del grupo de WhatsApp que se viralizó fueron separados preventivamente y continúan los estudios de forma virtual”, sostuvo el sacerdote Alejandro León, representante legal del colegio.

También se habló con las personas afectadas, y se habló con todos los escolares para enseñarles que hacer en este tipo de situaciones.

