La activista medioambiental sueca Greta Thunberg, que rechaza viajar en avión para evitar emisiones contaminantes, zarpó este miércoles desde el Reino Unido en un velero hacia Estados Unidos, donde en septiembre asistirá a la cumbre de la ONU sobre el clima.

Thunberg, de 16 años y que se ha tomado un año sabático en el colegio, va acompañada, entre otros, por su padre, Svante, y por el hijo menor de Carolina de Mónaco, Pierre Casiraghi.

Lee también: ¿Quién es Greta Thunberg, la joven de 16 años que combate el cambio climático?

La embarcación cruzará el Atlántico en dos semanas, por lo que la joven llegará con antelación a Estados Unidos para participar a finales del próximo mes en la cumbre de Nueva York.

La activista adolescente inició en el puerto de Plymouth (suroeste de Inglaterra) un largo periplo que la llevará asimismo a Canadá, México y finalmente a Chile, donde en diciembre prevé asistir a otra conferencia sobre la emergencia climática.

La sueca tiene previsto desplazarse en trenes y autobuses desde un extremo al otro del continente americano.

La embarcación en la que navega Thunberg está dotada de paneles solares y turbinas subacuáticas que permiten utilizar electricidad a bordo sin emitir dióxido de carbono.

"Hicimos un una prueba de navegación hace dos días, salimos durante varias horas y no me sentí mal. Me mareé durante uno o dos minutos, y luego estuve bien", narró a los medios la adolescente.

"Nunca he hecho nada como esto, no puedo decir cómo va a ser este reto, voy a tener que descubrirlo", agregó.

Una huelga escolar semanal alentada por Thunberg frente al Parlamento de su país se convirtió el año pasado en un referente para los movimientos juveniles globales contra la crisis climática.

lsm