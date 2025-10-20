Más Información

El funicular que se descarriló en en septiembre y causó la muerte de 16 personas tenía un cable defectuoso, reveló este lunes la investigación oficial, que recomendó dejar a estos vehículos históricos de la ciudad fuera de servicio hasta garantizar su seguridad.

El, que conecta la plaza de Rossio con el Bairro Alto de la capital portuguesa, se produjo el 3 de septiembre.

El , que se estrelló contra un inmueble, puso de manifiesto los temores sobre la seguridad de esta popular pero envejecida atracción turística.

En una primera nota publicada tres días después de la tragedia, la oficina de prevención e investigación de accidentes de aeronaves y ferroviarios, , aseguró que un cable que unía a dos cabinas se había desconectado poco antes del incidente.

Expertos técnicos evalúan el accidente del funicular de la Gloria en Lisboa, un popular medio de transporte turístico, que descarriló ayer en Lisboa, Portugal, el 4 de septiembre de 2025. Al menos 17 personas murieron en el descarrilamiento y otras 22 resultaron heridas, informaron los servicios de emergencia locales. Foto: EFE
Expertos técnicos evalúan el accidente del funicular de la Gloria en Lisboa, un popular medio de transporte turístico, que descarriló ayer en Lisboa, Portugal, el 4 de septiembre de 2025. Al menos 17 personas murieron en el descarrilamiento y otras 22 resultaron heridas, informaron los servicios de emergencia locales. Foto: EFE

El informe preliminar del GPIAAF, publicado el lunes, indicó que el cable en cuestión no cumplía con las normas establecidas por la empresa de transporte de la ciudad, CCFL.

"El cable no cumplía con las especificaciones vigentes en la CCFL para su uso en el tranvía Gloria", afirmó el documento de 35 páginas.

Los demás funiculares de la ciudad llevan fuera de servicio desde el accidente y el GPIAAF pidió que permanecieran inmovilizados hasta que los inspectores confirmen que cuentan con sistemas de frenado "capaces de inmovilizar las cabinas en caso de rotura del cable".

Cinco portugueses y 11 extranjeros murieron en el accidente del funicular, que también causó 20 heridos, según el último balance.

