“Yo tuve no sólo una buena experiencia, yo tuve una familia, tengo, porque a la fecha tengo contacto y relación con las personas de ahí, tanto niñas como con el personal”, dice Elena, exresidente de la Fundación Casa de las Mercedes, institución de la que el pasado 29 de octubre se rescataron 80 menores luego de una denuncia que interpuso una adolescente por el delito de violación sexual.

Elena aseguró que estuvo en uno de los albergues de dicha fundación por casi 10 años, luego de que la entonces Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México la canalizará a ese lugar.

La mujer explicó a EL UNIVERSAL que la tarde del 29 de octubre recibió mensajes de las menores que eran trasladadas a raíz del operativo registrado.

“Me llegó un video y un audio de ellas, un audio desgarrador diciendo ‘se las están llevando, se están llevando a todas’, llorando, horrible”, afirmó.

Hoy, la sicóloga de profesión consideró que la labor en Casa de las Mercedes es de apoyo a quienes más lo necesitan. “Creo que la casa sirve para reconstruir humanos, en mi caso, nadie me reconocería cuando ingresé ahí, fue como una reconstrucción de personalidad, de autoestima, de sueños”.

Dijo haber estado en otras instituciones como el DIF, donde describe la atención como de menor calidad comparada con la de dicha fundación.

“Casa de las Mercedes buscaba por debajo de las piedras para dar a cada una lo mejor, claro, en la medida de sus posibilidades, pero tratando de siempre dar lo mejor por cada una”, insistió.

Elena cuestionó el apoyo que las 80 menores rescatadas pueden recibir, tras haber sido removidas de las dos sedes de La Casa de las Mercedes.

“¿Quién les va brindar todos los recursos y herramientas para que salgan siendo licenciadas?, ¿quién les va dar todo lo que necesitan para desenvolverse en sus áreas de seguridad?”.

Sobre los hechos que derivaron en la denuncia por violación y trata de personas, dijo desconocer algo sobre las quejas.