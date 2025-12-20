Más Información
La noche del viernes se registró una volcadura en el segundo piso del Periférico, en inmediaciones de la colonia 8 de Agosto, alcaldía Benito Juárez, la cual dejó un saldo de una persona muerta y tres heridas.
Las cuatro personas viajaban en un auto compacto que terminó sobre el toldo en la vía elevada.
Un hombre de aproximadamente 60 años murió en el lugar, otro más sufrió una fractura expuesta por lo que tuvo que ser llevado de urgencia al Hospital General de Xoco y dos más fueron atendidos en el lugar, de acuerdo a una ficha informativa de los rescatistas.
Durante las labores de los cuerpos de emergencia se registró una fuerte afectación a la circulación en el segundo piso.
Tras el levantamiento del cuerpo y el retiro del vehículo la circulación fue reabierta en su totalidad.
